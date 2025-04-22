Новые правила мобилизации в Украине 2025 — в каком возрасте мобилизуют граждан

Мобилизованные граждане во время подготовки. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Мобилизационный возраст в Украине в 2024 году был снижен с 27 до 25 лет. Но часть граждан, состоящих на воинском учете, могут мобилизовать до достижения 25-летнего возраста.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Мобилизационный возраст и воинский учет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация началась после введения военного положения на всей территории Украины.

Несмотря на то, что на воинский учет все граждане мужского пола должны стать с 17 лет, мобилизационный возраст отличается от возраста постановки на воинский учет.

С 2024 года возраст, с которого начинается мобилизация, был снижен с 27 до 25 лет.

Соответственно, в Украине могут мобилизовать всех пригодных к военной службе граждан, которые старше 25 лет и моложе 60-ти.

Кого мобилизуют до 25 лет

Вместе с тем, несколько категорий граждан на воинском учете могут быть мобилизованы и до достижения 25-летнего возраста.

Это, во-первых, те студенты, которые закончили военные кафедры, получили офицерские звания и не продолжают обучение.

Во-вторых, до 25 лет могут мобилизовать тех граждан, которые ранее прошли срочную службу. Они считаются не военнообязанными, а резервистами. Исключение составляют только те срочники, которые были демобилизованы в 2024 году — они получили 12-месячную отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать мужчин, старше 60 лет.

Добавим, мы сообщали о том, сколько мужчин в Украине могут мобилизовать.