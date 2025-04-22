Військовий облік 2025 — хто повинен стати до 31 липня, щоб уникнути штрафу

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Наразі на військовому обліку повинні перебувати громадяни чоловічої статі у віці від 17 до 60 років та окремі категорії жінок. При цьому військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Кому потрібно обов'язково стати на військовий облік до 31 липня 2025 року та яка відповідальність загрожує за ігнорування правил обліку, пояснила пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП на офіційній сторінці у Facebook.

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Так, зазначається, що відповідно до українського законодавства, юнаки, яким у 2025 році виповнюється або виповнилося 17 років, повинні стати на військовий облік призовників у період з 1 січня до 31 липня 2025 року.

Також на облік повинні стати чоловіки до 25 років, які:

змінили місце проживання або повернулися з-за кордону;

отримали громадянство України;

звільнилися з місць позбавлення волі;

були відраховані з військових навчальних закладів;

не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Водночас від обов'язку стати на військовий облік звільняються громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі або перебувають на примусовому медичному лікуванні.

Стати на військовий облік призовників можна двома способами:

Онлайн через застосунок "Резерв+". Особисто, відвідавши свій районний (міський) ТЦК та СП.

Для постановки потрібні такі документи:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

документ про освіту;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

4 фотокартки (35×45 мм).

Важливо: якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати особисто.

Чоловіки у територіальному центрі. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Яка відповідальність загрожує за не постановку на військовий облік

У ТЦК наголосили, якщо юнаки вчасно не встали на військовий облік, надалі це можливо зробити лише після особистого прибуття до територіального центру.

При цьому особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Законом наразі передбачено штраф від 17 до 25,5 тис. грн.

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