Навіть якщо бійця призвали з порушенням з боку ТЦК, то його можна звільнити зі служби іншими нормативними актами

Мобілізацію без ВЛК неможливо скасувати — рішення Верховного Суду
Якщо процес мобілізації військовозобов'язаного розпочався, то його вже неможливо скасувати. Навіть неправомірні рішення ТЦК на взмозі припинити процес мобілізації.
Про таке роз'яснення Верховного Суду повідомляє BBC.
Чому виникла необхідність такого пояснення
Таке рішення касаційний адмінсуд у складі ВС ухвалив у справі військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду.
У Верховному Суді пояснили, що попри можливе визнання порушень призовного процесу територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, звільнення військовослужбовця з лав Збройних Сил не передбачено.
Ухваленням касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, яке є остаточним і не оскаржується в національному судочинстві, встановлено, що навіть при констатації порушень під час мобілізації, питання звільнення регулюється іншими нормативно-правовими актами.
Суд наголосив, що непроходження військовозобов'язаним медичного огляду не є автоматичною підставою для звільнення зі служби.
Цей прецедентний висновок Верховного Суду має обов'язкову силу для всіх судів України у справах, що стосуються мобілізації під час воєнного стану.
Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу мають військовозобов'язані чоловіки для проходження ВЛК у 2025 році.
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