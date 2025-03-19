Навіть якщо бійця призвали з порушенням з боку ТЦК, то його можна звільнити зі служби іншими нормативними актами

Військовослужбовці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Якщо процес мобілізації військовозобов'язаного розпочався, то його вже неможливо скасувати. Навіть неправомірні рішення ТЦК на взмозі припинити процес мобілізації.

Про таке роз'яснення Верховного Суду повідомляє BBC.

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Чому виникла необхідність такого пояснення

Таке рішення касаційний адмінсуд у складі ВС ухвалив у справі військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду.

У Верховному Суді пояснили, що попри можливе визнання порушень призовного процесу територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, звільнення військовослужбовця з лав Збройних Сил не передбачено.

Ухваленням касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, яке є остаточним і не оскаржується в національному судочинстві, встановлено, що навіть при констатації порушень під час мобілізації, питання звільнення регулюється іншими нормативно-правовими актами.

Суд наголосив, що непроходження військовозобов'язаним медичного огляду не є автоматичною підставою для звільнення зі служби.

Цей прецедентний висновок Верховного Суду має обов'язкову силу для всіх судів України у справах, що стосуються мобілізації під час воєнного стану.

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