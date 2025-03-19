Даже если бойца призвали с нарушением со стороны ТЦК, то его можно уволить со службы другими нормативными актами

Военнослужащие ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Если процесс мобилизации военнообязанного начался, то его уже невозможно отменить. Даже неправомерные решения ТЦК не в состоянии прекратить процесс мобилизации.

О таком разъяснении Верховного Суда сообщает BBC.

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Почему возникла необходимость такого объяснения

Такое решение кассационный админсуд в составе ВС принял по делу военнослужащего, который оспаривал свой призыв. Мужчина утверждал, что его мобилизовали без надлежащего медицинского осмотра.

В Верховном Суде объяснили, что несмотря на возможное признание нарушений призывного процесса территориальным центром комплектования и социальной поддержки, увольнение военнослужащего из рядов Вооруженных Сил не предусмотрено.

Постановлением кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которое является окончательным и не оспаривается в национальном судопроизводстве, установлено, что даже при констатации нарушений во время мобилизации, вопрос увольнения регулируется другими нормативно-правовыми актами.

Суд отметил, что непрохождение военнообязанным медицинского осмотра не является автоматическим основанием для увольнения со службы.

Этот прецедентный вывод Верховного Суда имеет обязательную силу для всех судов Украины по делам, касающимся мобилизации во время военного положения.

Напомним, мы сообщали, сколько времени имеют военнообязанные мужчины для прохождения ВВК в 2025 году.

Также мы информировали, когда могут отменить решение военно-врачебной комиссии.