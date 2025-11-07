Відео
Мобілізацію та відстрочки хочуть довірити "роботам" — для чого

Дата публікації: 7 листопада 2025 04:30
Оновлено: 04:07
ТЦК хочуть модернізувати, щоб мобілізацією займався ШІ — в чому причина
Військовозобов'язані у ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирській ТЦК

В Україні пропонують замінити ТЦК на "Офіси військового сервісу", де ключові рішення прийматиме штучний інтелект. ШІ має автоматично обробляти заявки громадян на відстрочку від мобілізації, щоб повністю виключити людський фактор та корупційні ризики.

Таку думку висловив розробник нової моделі органів військового управління Микола Журавльов в інтерв’ю виданню "Телеграф".

Читайте також:

Нова модель військового сервісу з ШІ

Мобілізацію та відстрочки хочуть довірити "роботам" — для чого - фото 1
Так має виглядати система, що замінить ТЦК та СП. Фото: видання "Телеграф"

Головна мета нової структури — чітко встановити перелік послуг, необхідних документів, а також терміни обробки заявок. Наприклад, якщо для підтвердження інформації (спеціальності, звання, проходження служби) потрібні матеріали з Галузевого архіву Міноборони, на це буде відводитися до 10 діб.

Крім того, для зручності громадян буде створено "єдине вікно" для надання сервісних послуг, забезпечено цифровий військовий облік і усунено прямий контакт між заявниками та представниками установ. Ключову роль у процесі Журавльов відводить штучному інтелекту, який унеможливить суб'єктивні рішення. 

"Якщо, наприклад, людина має право на відстрочку від призову за мобілізацією, вона подає документи або через "єдине вікно", або через електронний військовий кабінет. Штучний інтелект, який матиме доступ до всіх баз даних, у тому числі до нормативно-правових актів, обробляє заявку й ухвалює рішення", — пояснив розробник.

Микола Журавльов наголосив, що за наявності всіх підстав відстрочка має надаватися автоматично, без необхідності стояти в чергах. Рішення про відстрочку або готовність документів громадянин отримуватиме через додаток чи СМС-повідомлення.

Нагадаємо, у деяких чоловіків є законні підстави, щоб законно відтермінувати свій візит до ТЦК, якщо дали повістку. 

А ще юрист пояснив, що робити, якщо людину відправили на ВЛК, але належного медогляду там не провели

військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП штучний інтелект ШІ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
