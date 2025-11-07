Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизацию и отсрочки хотят доверить "роботам" — для чего

Мобилизацию и отсрочки хотят доверить "роботам" — для чего

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 04:30
обновлено: 04:07
ТЦК хотят модернизировать, чтобы мобилизацией занимался ИИ — в чем причина
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирской ТЦК

В Украине предлагают заменить ТЦК на "Офисы военного сервиса", где ключевые решения будет принимать искусственный интеллект. ИИ должен автоматически обрабатывать заявки граждан на отсрочку от мобилизации, чтобы полностью исключить человеческий фактор и коррупционные риски.

Такое мнение высказал разработчик новой модели органов военного управления Николай Журавлев в интервью изданию "Телеграф".

Реклама
Читайте также:

Новая модель военного сервиса с ИИ

Мобилизацию и отсрочки хотят доверить "роботам" — для чего - фото 1
Так должна выглядеть система, которая заменит ТЦК и СП. Фото: издание "Телеграф"

Главная цель новой структуры - четко установить перечень услуг, необходимых документов, а также сроки обработки заявок. Например, если для подтверждения информации (специальности, звания, прохождения службы) нужны материалы из Отраслевого архива Минобороны, на это будет отводиться до 10 суток.

Кроме того, для удобства граждан будет создано "единое окно" для предоставления сервисных услуг, обеспечен цифровой воинский учет и устранен прямой контакт между заявителями и представителями учреждений. Ключевую роль в процессе Журавлев отводит искусственному интеллекту, который сделает невозможным субъективные решения.

"Если, например, человек имеет право на отсрочку от призыва по мобилизации, он подает документы или через "единое окно", или через электронный военный кабинет. Искусственный интеллект, который будет иметь доступ ко всем базам данных, в том числе к нормативно-правовым актам, обрабатывает заявку и принимает решение", — пояснил разработчик.

Николай Журавлев подчеркнул, что при наличии всех оснований отсрочка должна предоставляться автоматически, без необходимости стоять в очередях. Решение об отсрочке или готовности документов гражданин будет получать через приложение или СМС-сообщение.

Напомним, у некоторых мужчин есть законные основания, чтобы законно отсрочить свой визит в ТЦК, если дали повестку.

А еще юрист объяснил, что делать, если человека отправили на ВВК, но надлежащего медосмотра там не провели.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП искусственный интеллект ИИ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации