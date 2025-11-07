ТЦК хотят модернизировать, чтобы мобилизацией занимался ИИ — в чем причина

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирской ТЦК

В Украине предлагают заменить ТЦК на "Офисы военного сервиса", где ключевые решения будет принимать искусственный интеллект. ИИ должен автоматически обрабатывать заявки граждан на отсрочку от мобилизации, чтобы полностью исключить человеческий фактор и коррупционные риски.

Такое мнение высказал разработчик новой модели органов военного управления Николай Журавлев в интервью изданию "Телеграф".

Новая модель военного сервиса с ИИ

Так должна выглядеть система, которая заменит ТЦК и СП. Фото: издание "Телеграф"

Главная цель новой структуры - четко установить перечень услуг, необходимых документов, а также сроки обработки заявок. Например, если для подтверждения информации (специальности, звания, прохождения службы) нужны материалы из Отраслевого архива Минобороны, на это будет отводиться до 10 суток.

Кроме того, для удобства граждан будет создано "единое окно" для предоставления сервисных услуг, обеспечен цифровой воинский учет и устранен прямой контакт между заявителями и представителями учреждений. Ключевую роль в процессе Журавлев отводит искусственному интеллекту, который сделает невозможным субъективные решения.

"Если, например, человек имеет право на отсрочку от призыва по мобилизации, он подает документы или через "единое окно", или через электронный военный кабинет. Искусственный интеллект, который будет иметь доступ ко всем базам данных, в том числе к нормативно-правовым актам, обрабатывает заявку и принимает решение", — пояснил разработчик.

Николай Журавлев подчеркнул, что при наличии всех оснований отсрочка должна предоставляться автоматически, без необходимости стоять в очередях. Решение об отсрочке или готовности документов гражданин будет получать через приложение или СМС-сообщение.

