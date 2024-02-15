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Мобілізований захворів після отримання повістки — чи має право на відстрочку

15 лютого 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація — що буде у разі хвороби вже після ВЛК і отримання повістки
Ступінь придатності встановлює повторне ВЛК. Фото: weukraine.tv
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Трапляється, що після проходження ВЛК та отримання повістки військовозобов'язаний потрапляє у лікарню. Що відбуватиметься у такому разі.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

У воєнний час та під час мобілізації відстрочка від призову за станом здоров'я надається військовозобов'язаному терміном до 6 місяців залежно від захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва) та прогнозованої тривалості лікування.

Після закінчення зазначеного терміну проводиться повторний медичний огляд. Контроль над його своєчасним проходженням мобілізованими, які одержали відстрочку за станом здоров’я, здійснюють районні (міські) ТЦК та СП.

"Все залежить від поставленого діагнозу. Повторна військово-лікарська комісія може визнати тимчасову непридатність. За законодавством можна отримати від трьох до шести місяців відстрочки після операції та від одного до трьох місяців після захворювань. Але на практиці після лапароскопічної операції дають один місяць тимчасової непридатності. Пневмонія звільняє від служби в армії лише на час лікування, одразу після якого мобілізований визнається придатним", — зазначив Олександр Пєршін.

Раніше у поліції розповіли, скільки довідок ВЛК про непридатність до військової служби вже скасували. Також юрист пояснив, чи потрібно чоловікам з інвалідністю знову проходити ВЛК.

мобілізація
повістки
війна в Україні
відстрочка
ВЛК
ТЦК та СП

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