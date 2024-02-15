Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизированный заболел после получения повестки — имеет ли право на отсрочку arrow

Мобилизированный заболел после получения повестки — имеет ли право на отсрочку

15 февраля 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация — что будет в случае болезни уже после ВВК и получения повестки
Степень пригодности устанавливает повторное ВВК. Фото: weukraine.tv
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Случается, что после прохождения ВВК и получения повестки военнообязанный попадает в больницу. Что будет происходить в этом случае.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

В военное время и во время мобилизации отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанным сроком до 6 месяцев в зависимости от заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья) и прогнозируемой продолжительности лечения.

По истечении указанного срока производится повторное медицинское освидетельствование. Контроль за его своевременным прохождением мобилизованными, получившими отсрочку по состоянию здоровья, осуществляют районные (городские) ТЦК и СП.

Все зависит от поставленного диагноза. Повторная военно-врачебная комиссия может признать временную непригодность. По законодательству можно получить от трех до шести месяцев отсрочки после операции и от одного до трех месяцев после заболеваний. Но на практике после лапароскопический операции дают один месяц временной непригодности. Пневмония освобождает от службы в армии только на время лечения, сразу после которого мобилизованный признается пригодным", — отметил Александр Першин.

Ранее в полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено. Также юрист объяснил, нужно ли мужчинам с инвалидностью снова проходить ВВК.

мобилизация
повестки
война в Украине
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме