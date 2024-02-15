Мобилизация — что будет в случае болезни уже после ВВК и получения повестки

Степень пригодности устанавливает повторное ВВК. Фото: weukraine.tv

Случается, что после прохождения ВВК и получения повестки военнообязанный попадает в больницу. Что будет происходить в этом случае.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

В военное время и во время мобилизации отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанным сроком до 6 месяцев в зависимости от заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья) и прогнозируемой продолжительности лечения.

По истечении указанного срока производится повторное медицинское освидетельствование. Контроль за его своевременным прохождением мобилизованными, получившими отсрочку по состоянию здоровья, осуществляют районные (городские) ТЦК и СП.

Все зависит от поставленного диагноза. Повторная военно-врачебная комиссия может признать временную непригодность. По законодательству можно получить от трех до шести месяцев отсрочки после операции и от одного до трех месяцев после заболеваний. Но на практике после лапароскопический операции дают один месяц временной непригодности. Пневмония освобождает от службы в армии только на время лечения, сразу после которого мобилизованный признается пригодным", — отметил Александр Першин.

Ранее в полиции рассказали, сколько справок ВВК о непригодности к военной службе уже отменено. Также юрист объяснил, нужно ли мужчинам с инвалидностью снова проходить ВВК.