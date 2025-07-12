ФОПи, які служать у війську, можуть не сплачувати податки, — ДПС

Калькулятор, гроші й заява ФОПа. Фото ілюстративне: pera.ua

ФОПів, які служать за контрактом або мобілізацією, звільнили від сплати податків і подання звітності на період служби. Відповідні зміни податкового законодавства вже набули чинності.

Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомили в Державній податковій службі України.

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ФОПів, які захищають Україну, звільнили від сплати:

податку на доходи фізичних осіб;

єдиного податку;

військового збору;

єдиного соціального внеску (за умови відсутності найманих працівників).

Нюанси звільнення ФОПів від сплати податків

Звільнення є автоматичним. Державна податкова служба отримає інформацію про мобілізацію або укладення контракту з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Пільга починає діяти від першого числа місяця, в якому ФОП долучився до війська, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Якщо дані ФОпа є в "Резерв+", жодних заяв він може не подавати.

Якщо ж інформація в "Резерв+" відсутня, підприємець може самостійно подати заяву та копії документів до податкової.

Як діятиме звільнення:

авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту не нараховуватимуть, якщо ж нарахували раніше, анулюють;

якщо ФОПа виключили з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов'язань під час мобілізації або служби за контрактом, його поновлять автоматично;

штрафи, які нарахували платнику єдиного внеску в період мобілізації або дії укладеного контракту, скасують;

зарплату найманим працівникам у період військової служби ФОПа може виплачувати його уповноважений: у такому разі єдиний соціальний внесок нараховує той, кого військовий призначив своїм представником, а сам ФОП може сплатити цю суму впродовж 180 днів після демобілізації;

звітність з єдиного соціального внеску ФОП має подати впродовж 150 днів після демобілізації.

Нагадаємо, стратегічно важливі підприємства можуть бронювати своїх працівників. Для цього вони мають надати низку даних, зокрема про керівника.

Також ми повідомляли, що в умовах загальної мобілізації люди з інвалідністю військовому призову не підлягають. Щоправда, у деяких випадках мобілізувати можуть навіть таких громадян.