ФЛП, которые служат в армии, могут не платить налоги, — ГНС

Калькулятор, деньги и заявление ФЛП. Фото иллюстративное: pera.ua

ФЛП, которые служат по контракту или мобилизации, освободили от уплаты налогов и подачи отчетности на период службы. Соответствующие изменения налогового законодательства уже вступили в силу.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

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ФЛП, которые защищают Украину, освободили от уплаты:

налога на доходы физических лиц;

единого налога;

военного сбора;

единого социального взноса (при условии отсутствия наемных работников).

Нюансы освобождения ФЛП от уплаты налогов

Освобождение является автоматическим. Государственная налоговая служба получит информацию о мобилизации или заключении контракта из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Льгота начинает действовать с первого числа месяца, в котором ФЛП присоединился к войску, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Если данные ФЛП есть в "Резерв+", никаких заявлений он может не подавать.

Если же информация в "Резерв+" отсутствует, предприниматель может самостоятельно подать заявление и копии документов в налоговую.

Как будет действовать освобождение:

авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта не будут начислять, если же начислили раньше, аннулируют;

если ФЛП исключили из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту, его восстановят автоматически;

штрафы, которые начислили плательщику единого взноса в период мобилизации или действия заключенного контракта, отменят;

зарплату наемным работникам в период военной службы ФЛП может выплачивать его уполномоченный: в таком случае единый социальный взнос начисляет тот, кого военный назначил своим представителем, а сам ФЛП может уплатить эту сумму в течение 180 дней после демобилизации;

отчетность по единому социальному взносу ФЛП должен подать в течение 150 дней после демобилизации.

Напомним, стратегически важные предприятия могут бронировать своих работников. Для этого они должны предоставить ряд данных, в частности о руководителе.

Также мы сообщали, что в условиях общей мобилизации люди с инвалидностью военному призыву не подлежат. Правда, в некоторых случаях мобилизовать могут даже таких граждан.