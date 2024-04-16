Мобилизация заключенных в Украине — нардепка сообщила новые подробности

Мобилизированных заключенных оставят без зарплат и отпусков — новые детали
В Украине уже принят закон о мобилизации осужденных в ряды ВСУ. Однако многие вопросы до сих пор остаются дискуссионными. К примеру, кто из заключенных будет иметь право служить в армии, будут ли созданы отдельные подразделения, как будут обучать таких лиц.
Новыми подробностями по мобилизации осужденных поделилась народная депутатка, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Радио Свобода".
Так, по ее словам, сейчас в Украине почти 46 тысяч граждан находятся за решеткой, но защищать государство на фронте сможет только часть.
"Осужденные, совершившие умышленное убийство, сексуальное насилие, преступления, связанные с изнасилованием, не вправе призываться", — подчеркнула она.
Также еще в тюрьме осужденные будут проходить ряд отборов:
- физический (проверка на физическую выносливость и т.п.);
- психологический;
- военно-врачебная комиссия;
- ТЦК.
В армии должны быть сформированы отдельные специализированные подразделения для таких лиц. Будут работать с осужденными отдельные командиры. То есть, такие лица не будут интегрироваться в воинскую часть, а будут формировать отдельные подразделения. При этом обязательно потребуется письменное согласие командира, что он согласен взять осужденного.
"Все эти люди становятся на отдельный учет, за ними следует отдельный надзор в рамках административного надзора", — заявила она.
Также осужденные не получат зарплату, у них не будет возможности ходить в ежегодный отпуск. Но они будут иметь право на прохождение лечения.
Шуляк подчеркнула, что судебная инстанция рассматривает в своем заседании возможность досрочного увольнения такого лица, чтобы с ним впоследствии можно было подписывать контракт.
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