Мобилизация заключенных в Украине — нардепка сообщила новые подробности

Заключенные мужчины за решеткой. Фото: УНИАН

В Украине уже принят закон о мобилизации осужденных в ряды ВСУ. Однако многие вопросы до сих пор остаются дискуссионными. К примеру, кто из заключенных будет иметь право служить в армии, будут ли созданы отдельные подразделения, как будут обучать таких лиц.

Новыми подробностями по мобилизации осужденных поделилась народная депутатка, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Радио Свобода".

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Так, по ее словам, сейчас в Украине почти 46 тысяч граждан находятся за решеткой, но защищать государство на фронте сможет только часть.

"Осужденные, совершившие умышленное убийство, сексуальное насилие, преступления, связанные с изнасилованием, не вправе призываться", — подчеркнула она.

Также еще в тюрьме осужденные будут проходить ряд отборов:

физический (проверка на физическую выносливость и т.п.);

психологический;

военно-врачебная комиссия;

ТЦК.

В армии должны быть сформированы отдельные специализированные подразделения для таких лиц. Будут работать с осужденными отдельные командиры. То есть, такие лица не будут интегрироваться в воинскую часть, а будут формировать отдельные подразделения. При этом обязательно потребуется письменное согласие командира, что он согласен взять осужденного.

"Все эти люди становятся на отдельный учет, за ними следует отдельный надзор в рамках административного надзора", — заявила она.

Также осужденные не получат зарплату, у них не будет возможности ходить в ежегодный отпуск. Но они будут иметь право на прохождение лечения.

Шуляк подчеркнула, что судебная инстанция рассматривает в своем заседании возможность досрочного увольнения такого лица, чтобы с ним впоследствии можно было подписывать контракт.

Ранее мы писали, получат ли амнистию мобилизованные осужденные.

Напомним, мы сообщали, что адвокат предупредил о главных рисках мобилизации осужденных.

Также политолог и вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной рассказал в эфире Ранок.LIVE, нужно ли мобилизовать осужденных.