Основною мотивацією для військовозобов'язаних має бути рішучість захистити своїх рідних від армії РФ

Боєць з позивним Тунець з 3 ОШБр. Фото: Скриншот

Держава повинна створити такі умови, щоб мобілізація була ефективною навіть для тих, хто не має особистої мотивації до військової служби. Хоча, в цілому, багато що залежить і від самих громадян, які, на жаль, не всі розуміють, що таке служба.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним "Тунець".

Читайте також:

В чому головна мотивація для мобілізації

За його словами, деякі громадяни не усвідомлюють мети та значущості цієї мобілізаційної кампанії, що є прикрою ситуацією. Попри зусилля держави та окремих військових частин у залученні добровольців, боєць вважає, що кожен громадянин повинен самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

"Я добровільно пішов служити, маючи бажання захистити країну і тут важливо розуміти, що держава вжила необхідних заходів для успішної мобілізації, хоча здатна і на більше", — зазначає захисник України.

Він каже, що треба кожному усвідомити, що мотивацією є захист рідного міста, близьких та Батьківщини. Якщо хтось не готовий служити в армії, то хоча б повинен зрозуміти, що служба в ЗСУ — це спосіб захистити своїх рідних.

Скандали навколо МСЕК чи корупційні справи не демотивують бійця. Він зосереджений на виконанні своїх обов'язків та турботі про своїх побратимів і боєздатність свого підрозділу. Тому такі скандали не мають впливати на головне завдання патріотів — захист України від російських окупантів.

Нагадаємо, начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомляв, що новобранців почали вчити по-новому вже з 1 листопада.

Також ми розповідали всі нюанси щодо БЗВП — хто мусить її пройти, яке покарання за ігнорування та що робити після отримання направлення.