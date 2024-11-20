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Мотивация очень проста — боец из 3 ОШБр дал совет нерешительным

20 ноября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Основной мотивацией для военнообязанных должна быть решимость оградить своих родных от армии РФ
Боец с позывным Тунец из 3 ОШБр. Фото: Скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Государство должно создать такие условия, чтобы мобилизация была эффективной даже для тех, кто не имеет личной мотивации к военной службе. Хотя в целом многое зависит и от самих граждан, которые, к сожалению, не все понимают, что такое служба.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Тунец".

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По его словам, некоторые граждане не осознают цели и значимости этой мобилизационной кампании, что является досадной ситуацией. Несмотря на усилия государства и отдельных воинских частей в привлечении добровольцев, он считает, что каждый гражданин должен самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"Я добровольно пошел служить, имея желание защитить страну и здесь важно понимать, что государство приняло необходимые меры для успешной мобилизации, хотя способно и на большее", — отмечает защитник Украины.

Он говорит, что нужно каждому понять, что мотивацией является защита родного города, близких и Родины. Если кто-то не готов служить в армии, то хотя бы должен понять, что служба в ВСУ это способ защитить своих родных.

Скандалы вокруг МСЭК или коррупционные дела не демотивируют бойца. Он сосредоточен на выполнении своих обязанностей и заботе о своих собратьях и боеспособности своего подразделения. Поэтому такие скандалы не влияют на главную задачу патриотов — защиту Украины от российских оккупантов.

Напомним, что начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщал, что новобранцев начали учить по-новому уже с 1 ноября.

Также мы рассказывали все нюансы по БЗИН — кто должен ее пройти, какое наказание за игнорирование и что делать после получения направления.

полк "Азов" мобилизация война в Украине ТЦК и СП 3 ОШБр

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