Основной мотивацией для военнообязанных должна быть решимость оградить своих родных от армии РФ

Боец с позывным Тунец из 3 ОШБр. Фото: Скриншот

Государство должно создать такие условия, чтобы мобилизация была эффективной даже для тех, кто не имеет личной мотивации к военной службе. Хотя в целом многое зависит и от самих граждан, которые, к сожалению, не все понимают, что такое служба.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Тунец".

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В чем главная мотивация для мобилизации

По его словам, некоторые граждане не осознают цели и значимости этой мобилизационной кампании, что является досадной ситуацией. Несмотря на усилия государства и отдельных воинских частей в привлечении добровольцев, он считает, что каждый гражданин должен самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"Я добровольно пошел служить, имея желание защитить страну и здесь важно понимать, что государство приняло необходимые меры для успешной мобилизации, хотя способно и на большее", — отмечает защитник Украины.

Он говорит, что нужно каждому понять, что мотивацией является защита родного города, близких и Родины. Если кто-то не готов служить в армии, то хотя бы должен понять, что служба в ВСУ это способ защитить своих родных.

Скандалы вокруг МСЭК или коррупционные дела не демотивируют бойца. Он сосредоточен на выполнении своих обязанностей и заботе о своих собратьях и боеспособности своего подразделения. Поэтому такие скандалы не влияют на главную задачу патриотов — защиту Украины от российских оккупантов.

Напомним, что начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщал, что новобранцев начали учить по-новому уже с 1 ноября.

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