Військова підготовка в Україні — які нові терміни навчання

Новобранець проходить військові навчання. Фото: Сухопутні війська ЗС України

В Україні змінили терміни проходження базової загальновійськової підготовки. Вчити по-новому почали вже з 1 листопада.

Про це повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу у середу, 13 листопада.

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До 1 листопада мобілізовані та ті, хто підписав контракт, проходили підготовку протягом 30 днів. Наразі терміни змінилися.

"Ті військовозобов'язані, які направляються до навчального центру після 1 листопада, будуть проходити підготовку не 30 діб, як було раніше, а 45", — повідомив Роман Істомін.

Окрім того, що збільшився термін проходження базової загальновійськової підготовки, змінились і методи навчання. За словами Істоміна, нова програма підготовки буде набагато якіснішою за попередню. Він наголосив, що це стосуватиметься і тих, кого мобілізували, і добровольців, які підписали контракт.

Нагадаємо, з вересня 2025 року українці замість строкової служби повинні будуть пройти базову загальновійськову підготовку.

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