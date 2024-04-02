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МОЗ планує провести повторні перевірки роботи ВЛК

2 квітня 2024 10:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
МОЗ планує провести повторні перевірки роботи ВЛК
Проходження ВЛК. Фото: armyinform.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство охорони здоров’я планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Мета — проконтролювати виконання наданих раніше рекомендацій. 

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає видання Інтерфакс-Україна. 

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Перевірки роботи ВЛК

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", — сказала Карчевич, говорячи про мету повторних перевірок роботи ВЛК. 

Вона додала, що основні проблеми стосуються впровадження медичних карт, черг в окремих медичних закладах, а також відсутності навчання лікарів.

Зрештою, за словами Карчевич, МОЗ спільно з правоохоронцями перевірили понад 53 тисячі медико-експертних справ.

Водночас останнім часом вдалося вилучити понад 18 тисяч справ у рамках кримінальних проваджень. Наразі їх перевіряють Науково-дослідний інститут (НДІ) та центральна Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК).

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, яка буде відповідальність за непроходження повторної ВЛК. Також стало відомо, коли треба йти на ВЛК та яких лікарів пройти обов'язково.

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