МОЗ планує провести повторні перевірки роботи ВЛК

Проходження ВЛК. Фото: armyinform.com

Міністерство охорони здоров’я планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Мета — проконтролювати виконання наданих раніше рекомендацій.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає видання Інтерфакс-Україна.

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Перевірки роботи ВЛК

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", — сказала Карчевич, говорячи про мету повторних перевірок роботи ВЛК.

Вона додала, що основні проблеми стосуються впровадження медичних карт, черг в окремих медичних закладах, а також відсутності навчання лікарів.

Зрештою, за словами Карчевич, МОЗ спільно з правоохоронцями перевірили понад 53 тисячі медико-експертних справ.

Водночас останнім часом вдалося вилучити понад 18 тисяч справ у рамках кримінальних проваджень. Наразі їх перевіряють Науково-дослідний інститут (НДІ) та центральна Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК).

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, яка буде відповідальність за непроходження повторної ВЛК. Також стало відомо, коли треба йти на ВЛК та яких лікарів пройти обов'язково.