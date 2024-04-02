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Минздрав планирует провести повторные проверки работы ВВК

2 апреля 2024 10:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Минздрав планирует провести повторные проверки работы ВВК
Прохождение ВВК. Фото: armyinform.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство здравоохранения планирует начать повторные проверки работы военно-врачебных комиссий (ВВК). Цель — проконтролировать выполнение предоставленных ранее рекомендаций.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает издание Интерфакс-Украина.

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Проверки работы ВВК

"С начала действия военного положения к работе ВВК было привлечено 800 гражданских медучреждений. Мы проверили все ВВК по всей Украине, предоставили рекомендации по исправлению. С апреля планируем повторные проверки, чтобы понять, были ли выполнены эти рекомендации", — сказала Карчевич, говоря о цели повторных проверок работы ВВК.

Она добавила, что основные проблемы касаются внедрения медицинских карт, очередей в отдельных медицинских учреждениях, а также отсутствия обучения врачам.

В итоге, по словам Карчевич, Минздрав совместно с правоохранителями проверили более 53 тысяч медико-экспертных дел.

В то же время в последнее время удалось изъять более 18 тысяч дел в рамках уголовных производств. В настоящее время их проверяют Научно-исследовательский институт (НИИ) и центральная Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК).

Напомним, ранее адвокат объяснил, какая будет ответственность за непрохождение повторной ВВК. Также стало известно, когда нужно идти на ВВК и каких врачей обязательно пройти.

Минздрав
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