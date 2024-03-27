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МОЗ виявило низку порушень при перевірці ВЛК в Києві

27 березня 2024 22:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
МОЗ виявило низку порушень при перевірці ВЛК в Києві — що відомо
Військово-лікарська комісія (ВВК). Ілюстративне фото: imagedelivery.net
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило результати перевірки 10 позаштатних військово-лікарських комісій (ВЛК) в Києві, яка тривала з початку березня. В ході перевірки було виявлено ряд порушень.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Під час перевірки було виявлено низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК:

  • черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;
  • графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 8.00-9.00 до 14.30-16.00 у будні;
  • випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;
  • труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;
  • через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;
  • залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;
  • виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);
  • у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

"Середній термін проходження ВЛК становить 2-3 дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються", —  зазначено у повідомленні МОЗ.

Рекомендації з оптимізації подальшої роботи ВЛК були направлені до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також медичних закладів.

Зазначено, що метою перевірки було покращення якості та ефективності роботи ВЛК, щоб забезпечити швидкий та якісний процес медичного обстеження військовослужбовців.

Нагадаємо, що після закінчення постанови ВЛК військовозобов'язаний має проходити повторну комісію. Що буде, якщо громадянин не з'явитися на оновлення даних про своє здоров'я.

Також ми писали про те, що законодавством передбачені категорії, які мають право на відстрочку, зокрема через стан здоров'я. Підставою для звільнення від мобілізації можуть бути й певні захворювання шкіри. 

здоров'я
мобілізація
перевірки
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані
МОЗ

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