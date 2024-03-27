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Минздрав выявил ряд нарушений при проверке ВВК в Киеве

27 марта 2024 22:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Минздрав выявил ряд нарушений при проверке ВЛК в Киеве - что известно
Военно-врачебная комиссия (ВЛК). Иллюстрированное фото: imagedelivery.net
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министерство здравоохранения Украины обнародовало результаты проверки 10 внештатных военно-врачебных комиссий (ВВК) в Киеве, которая длилась с начала марта. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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В ходе проверки был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:

  • очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;
  • график работы комиссий не является оптимальным — в основном с 8.00-9.00 до 14.30-16.00 в будни;
  • случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК;
  • трудности у врачей, недавно работающих в составе ВВК, с установлением определенных военнообязанных диагнозов;
  • за неимением опыта членов комиссии случаются недостатки в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;
  • остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;
  • выявлены несоответствия норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);
  • во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

"Средний срок прохождения ВВК составляет 2-3 дня, поэтому особое внимание будет обращаться на работу комиссий, систематически их не соблюдающих", — говорится в сообщении Минздрава.

Рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК были направлены в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также медицинские учреждения.

Отмечено, что целью проверки было улучшение качества и эффективности работы ВВК с целью обеспечения быстрого и качественного процесса медицинского обследования военнослужащих.

Напомним, что по окончании постановления ВВК военнообязанный должен проходить повторную комиссию. Что будет, если гражданин не явится на обновление данных о своем здоровье.

Также мы писали о том, что законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку, в частности, из-за состояния здоровья. Основанием для освобождения от мобилизации могут быть и некоторые заболевания кожи.

здоровье
мобилизация
проверки
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные
МОЗ

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