Минздрав выявил ряд нарушений при проверке ВЛК в Киеве - что известно

Минздрав выявил ряд нарушений при проверке ВВК в Киеве
Министерство здравоохранения Украины обнародовало результаты проверки 10 внештатных военно-врачебных комиссий (ВВК) в Киеве, которая длилась с начала марта. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Нарушения в военно-врачебных комиссиях
В ходе проверки был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:
- очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;
- график работы комиссий не является оптимальным — в основном с 8.00-9.00 до 14.30-16.00 в будни;
- случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК;
- трудности у врачей, недавно работающих в составе ВВК, с установлением определенных военнообязанных диагнозов;
- за неимением опыта членов комиссии случаются недостатки в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;
- остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;
- выявлены несоответствия норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);
- во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.
"Средний срок прохождения ВВК составляет 2-3 дня, поэтому особое внимание будет обращаться на работу комиссий, систематически их не соблюдающих", — говорится в сообщении Минздрава.
Рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК были направлены в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также медицинские учреждения.
Отмечено, что целью проверки было улучшение качества и эффективности работы ВВК с целью обеспечения быстрого и качественного процесса медицинского обследования военнослужащих.
Напомним, что по окончании постановления ВВК военнообязанный должен проходить повторную комиссию. Что будет, если гражданин не явится на обновление данных о своем здоровье.
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