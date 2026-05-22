Можливість вигнання з ЄС українських чоловіків: коментар юристки

Чоловіки на кордоні.

Європейський Союз не може видворяти українських чоловіків зі своєї території. Йдеться навіть про тих, хто незаконноо перетнув кордон. Доки в Україні є загроза життю та здоров'ю громадян, триває воєнний стан, діє директива про тимчасовий захист.

Про це в етері Київ24 повідомила юристка з питань міграційного права Єлизавета Мазур, передає Новини.LIVE.

Чому українських чоловіків не можуть примусово повернути з ЄС на Батьківщину

За словами правознавиці, наразі чоловіки масового перетинають кордон України не через пункти пропуску, а через поля, ліси, тобто незаконним шляхом. За кордоном вони отримують тимчасовий захист, тому що наразі території ЄС діє відповідна директива, яку ухвалили ще у 2001 році, а активували до громадян України у 2022 році. Рада Європи захищає права біженців, тих, хто тікає від воєнного вторгнення або виїжджає з рідної країни, оскільки на її території є якась небезпека.



"Якщо фактично Україна створює такі умови, що громадяни України можуть безпечно повертатися, тобто немає воєнного вторгення, немає воєнного стану, тоді потенційно є якісь варіанти, що ЄС може застосовувати якісь зміни до цієї директиви про тимчасовий захист, щоб стимулювати українців повертатися до своєї країни. Поки є загроза, ЄС просто так видворяти чоловіків не може. Навіть тих, хто нелегально перетнув кордон, тому на те є підстава", — зазначила юристка.

Коли громадянин України потрапляє до країни ЄС, йому надають тимчасовий документ, який свідчить про перетин кордону та діє впродовж 30 днів.

"Протягом 30 днів локальна міграційна служба або поліція по правах мігрантів ухвалює рішення стосовно надання цій людині тимчасово захисту. Саме для громадян України діє тимчасовий захист, а не біженство", — підсумувала правознавиця.

Новини.LIVE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ повідомляв, що за кордоном наразі перебувають сотні тисяч українських чоловіків. Депортувати таких громадян на Батьківщину Україна не може. Рішення про примусове повернення мають ухвалити органи влади тієї країни, де ці громадяни перебувають.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на нардепа Романа Костенка писав, що мобілізація в Україні наразі на хорошому рівні. Проблеми теж є. Росія формує нові корпуси й дивізії, тому Україна також має створювати нові підрозділи.