Возможность изгнания из ЕС украинских мужчин: комментарий юриста

Мужчины на границе. Фото иллюстративное: AP

Европейский Союз не может выдворять украинских мужчин со своей территории. Речь идет даже о тех, кто незаконно пересек границу. Пока в Украине есть угроза жизни и здоровью граждан, продолжается военное положение, действует директива о временной защите.

Об этом в эфире Киев24 сообщила юрист по вопросам миграционного права Елизавета Мазур, передает Новини.LIVE.

Почему украинских мужчин не могут принудительно вернуть из ЕС на Родину

По словам правоведа, сейчас мужчины массового пересекают границу Украины не через пункты пропуска, а через поля, леса, то есть незаконным путем. За рубежом они получают временную защиту, потому что сейчас на территории ЕС действует соответствующая директива, которую приняли еще в 2001 году, а активировали к гражданам Украины в 2022 году. Совет Европы защищает права беженцев, тех, кто бежит от военного вторжения или выезжает из родной страны, поскольку на ее территории есть какая-то опасность.



"Если фактически Украина создает такие условия, что граждане Украины могут безопасно возвращаться, то есть нет военного вторжения, нет военного положения, тогда потенциально есть какие-то варианты, что ЕС может применять какие-то изменения к этой директиве о временной защите, чтобы стимулировать украинцев возвращаться в свою страну. Пока есть угроза, ЕС просто так выдворять мужчин не может. Даже тех, кто нелегально пересек границу, поэтому на то есть основание", — отметила юрист.

Когда гражданин Украины попадает в страну ЕС, ему предоставляют временный документ, который свидетельствует о пересечении границы и действует в течение 30 дней.

"В течение 30 дней локальная миграционная служба или полиция по правам мигрантов принимает решение о предоставлении этому человеку временно защиты. Именно для граждан Украины действует временная защита, а не беженство", - подытожила правовед.

Читайте также:

Новини.LIVE со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщал, что за границей сейчас находятся сотни тысяч украинских мужчин. Депортировать таких граждан на Родину Украина не может. Решение о принудительном возвращении должны принять органы власти той страны, где эти граждане находятся.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Романа Костенко писал, что мобилизация в Украине сейчас на хорошем уровне. Проблемы тоже есть. Россия формирует новые корпуса и дивизии, поэтому Украина также должна создавать новые подразделения.