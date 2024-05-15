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Можуть призвати кожного десятого — експерт зробив прогнози щодо мобілізації

15 травня 2024 09:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Можуть призвати кожного десятого — експерт зробив прогнози щодо мобілізації
Українські військовослужбовці. Фото: zoda.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Для захисту України можуть мобілізувати ще кілька сотень тисяч чоловіків. Цілком імовірно, що до лав армії потрапить кожен десятий чоловік призовного віку.

Про це в коментарі для TCH.ua заявив ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

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За словами Селезньова, мобілізаційний ресурс в Україні — близько п'яти мільйонів осіб. Щоправда, у більшості країн відомості про мобілізаційний процес утаємничені, тому й Україні складно говорити про конкретні цифри.

"Навіть якщо ми припустимо, згідно із заявою колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного, що потреба у призові до лав ЗСУ становить 500 тисяч, виходить, що мобілізованим може бути кожен десятий для покращення ситуації на фронті. Зважаючи на те, що інших цифр немає, варто орієнтуватися на такі", — підсумував Селезньов.

Нагадаємо, військовозобов'язаних чоловіків заохочуватимуть до служби грошовим забезпеченням. Військовим, що боронять Україну на лінії бойового зіткнення, платитимуть не 100 тисяч гривень, як раніше, а 175 тисяч гривень.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр, екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що мотивація для військовозобов'язаних має бути не лише позитивною. Ухилянти мають знати, що на них чекатиме покарання, а от добровольців навпаки треба нагороджувати. 

армія
військовий призов
мобілізація
війна в Україні

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