Могут призвать каждого десятого — эксперт сделал прогнозы касательно мобилизации

Украинские военнослужащие. Фото: zoda.gov.ua

Для защиты Украины могут мобилизовать еще несколько сотен тысяч мужчин. Вполне вероятно, что в ряды армии попадет каждый десятый мужчина призывного возраста.

Об этом в комментарии TCH.ua заявил экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

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По словам Селезнева, мобилизационный ресурс в Украине — около пяти миллионов человек. Правда, в большинстве стран сведения о мобилизационном процессе засекречены, поэтому и Украине сложно говорить о конкретных цифрах.

"Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч, получается, что мобилизованным может быть каждый десятый для улучшения ситуации на фронте. Учитывая то, что других цифр нет, стоит ориентироваться на такие", — подытожил Селезнев.

Напомним, военнообязанных мужчин будут мотивировать к службе денежным обеспечением. Военным, защищающим Украину на линии боевого столкновения, будут платить не 100 тысяч гривен, как раньше, а 175 тысяч гривен.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБр, экскомандир "Азова" Максим Жорин заявил, что мотивация для военнообязанных должна быть не только положительной. Уклонисты должны знать, что их будет ждать наказание, а вот добровольцев наоборот надо награждать.