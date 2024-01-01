На Буковині планують посилити мобілізацію — що кажуть в ОВА

Боєць Нацгвардії перевіряє документи. Ілюстративне фото: соцмережі

На Буковині планують посилити оголошену в Україні загальну мобілізацію. Повідомляється, що рішення про посилення мобілізаційних заходів в Чернівецькій області вже підписав голова ОВА Руслан Запаранюк.

Про це свідчать оприлюднене в мережі рішення голови ОВА.

Читайте також:

Мобілізація в Чернівецькій області

Рішення Чернівецької ОВА. Джерело: Чернівецький промінь

Згідно з документом, в області збираються зробити наступне:

організувати та розгорнути пункти збору громадян;

податкова та Центри зайнятості мають надати інформацію про контроль працевлаштування та звільнення працівників;

моніторити організації медичних оглядів, які використовуються як передумова до ухилення від мобілізації;

запровадити перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів та багажу;

розгорнути додаткові блокпости.

В Чернівецькій ОВА прокоментували рішення

Як розповіли у пресслужбі установи виданню "Молодий буковинець", за останні тижні пройшло п’ять засідань Ради оборони Чернівецької області. Однак не всі її рішення повинні бути оприлюднені та прокоментовані публічно з метою збереження державної таємниці. Також в ОВА зазначили, що не оприлюднювали жодних документів щодо цього питання.

"Просимо використовувати лише офіційні джерела під час висвітлення новин, повʼязаних з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їх поширення становити загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області", — сказали в ОВА.

Нагадаємо, що раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував законопроєкт №10371 про мобілізацію. Він наголосив, що держава, крім санкцій за невиконання мобілізації, повинна запропонувати відповідні заохочувальні заходи.

Водночас український правозахисник Олексій Шалару заявив, що норми законопроєкту про посилення мобілізації, у випадку його ймовірного ухвалення, оскаржити буде дуже складно.