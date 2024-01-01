На Буковині планують посилити мобілізацію — що кажуть в ОВА
На Буковині планують посилити оголошену в Україні загальну мобілізацію. Повідомляється, що рішення про посилення мобілізаційних заходів в Чернівецькій області вже підписав голова ОВА Руслан Запаранюк.
Про це свідчать оприлюднене в мережі рішення голови ОВА.
Мобілізація в Чернівецькій області
Згідно з документом, в області збираються зробити наступне:
- організувати та розгорнути пункти збору громадян;
- податкова та Центри зайнятості мають надати інформацію про контроль працевлаштування та звільнення працівників;
- моніторити організації медичних оглядів, які використовуються як передумова до ухилення від мобілізації;
- запровадити перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів та багажу;
- розгорнути додаткові блокпости.
В Чернівецькій ОВА прокоментували рішення
Як розповіли у пресслужбі установи виданню "Молодий буковинець", за останні тижні пройшло п’ять засідань Ради оборони Чернівецької області. Однак не всі її рішення повинні бути оприлюднені та прокоментовані публічно з метою збереження державної таємниці. Також в ОВА зазначили, що не оприлюднювали жодних документів щодо цього питання.
"Просимо використовувати лише офіційні джерела під час висвітлення новин, повʼязаних з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їх поширення становити загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області", — сказали в ОВА.
Нагадаємо, що раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував законопроєкт №10371 про мобілізацію. Він наголосив, що держава, крім санкцій за невиконання мобілізації, повинна запропонувати відповідні заохочувальні заходи.
Водночас український правозахисник Олексій Шалару заявив, що норми законопроєкту про посилення мобілізації, у випадку його ймовірного ухвалення, оскаржити буде дуже складно.
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