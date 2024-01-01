Рейд працівників ТЦК на гірськолижному курорті у Драгобраті — з'явилося відео

Працівники ТЦК на курорті у Драгобраті. Фото: скриншот з відео Віталія Глаголи

На гірськолижному курорті "Драгобрат" сьогодні, 1 січня, помітили співробітників ТЦК та СП. На відео можна побачити, як вони, ймовірно, перевіряють документи у чоловіків.

Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола.

Читайте також:

Що про це відомо

"Відео із Драгобрату. На гірськолижний курорт 1 січня приїхали співробітники ТЦК", — написав він.

Чоловіки під час спілкування зі співробітниками ТЦК тримали в руках сноуборди. Їх, ймовірно, зупинили під час відпочинку та катання на них.

Раніше ми вже писали про те, що на курорт завітали військкоми.

Також ми повідомляли, що масові рейди працівників територіальних центрів комплектування у Буковелі так, як в спортзалах чи інших громадських місцях, не спостерігається. Місцеві мешканці розповідають, що мобілізація у навколишніх населених пунктах триває за планом.