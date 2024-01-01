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На Буковине планируют усилить мобилизацию, — что говорят в ОВА

1 января 2024 18:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Буковине планируют усилить мобилизацию, — что говорят в ОВА
Боец Нацгвардии проверяет документы. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На Буковине планируют усилить объявленную в Украине всеобщую мобилизацию. Сообщается, что решение об усилении мобилизационных мер в Черновицкой области уже подписал глава ОВА Руслан Запаранюк.

Об этом свидетельствуют обнародованное в сети решение главы ОВА.

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Решения Черновицкой ОВА. Источник: Чернівецький промінь

Согласно документу, в области собираются сделать следующее:

  • организовать и развернуть пункты сбора граждан;
  • налоговая и Центры занятости должны предоставить информацию о контроле трудоустройства и увольнении работников;
  • мониторить организации медицинских осмотров, которые используются в качестве предпосылки к уклонению от мобилизации;
  • ввести проверку документов, осмотр вещей, транспортных средств и багажа;
  • развернуть дополнительные блокпосты.

В Черновицкой ОВА прокомментировали решение

Как рассказали в пресс-службе учреждения изданию "Молодой буковинец", за последние недели прошло пять заседаний Совета обороны Черновицкой области. Однако не все решения должны быть обнародованы и прокомментированы публично с целью сохранения государственной тайны. Также в ОВА отметили, что не обнародовали никаких документов по данному вопросу

"Просим использовать только официальные источники при освещении новостей, связанных с решениями органов государственной власти и местного самоуправления. Достоверность любых других может носить сомнительный характер, а их распространение представляет угрозу по меньшей мере информационной безопасности страны и Черновицкой области", — сказали в ОВА.

Напомним, что ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал законопроект №10371 о мобилизации. Он подчеркнул, что государство кроме санкций за невыполнение мобилизации должно предложить соответствующие поощрительные меры.

В то же время, украинский правозащитник Алексей Шалару заявил, что нормы законопроекта об усилении мобилизации, в случае его вероятного принятия, обжаловать будет очень сложно.

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