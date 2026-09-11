Жителя Буковины будут судить за переправку военнообязанного за границу

Задержание подозреваемого в организации бегства за границу. Фото: Прокуратура Украины

Жителя Вижинского района Черновицкой области обвиняют в организации незаконного перемещения людей через государственную границу. Речь идет о переправке военнообязанного за границу за денежное вознаграждение. Досудебное расследование завершили. Дело рассмотрит суд. Если вину дельца докажут, его привлекут к уголовной ответственности.

Об этом 3 сентября сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, фигурант пообещал военнообязанному, что доставит его за пределы Украины. "Услуга" стоила 9,5 тысячи долларов. Организатор спланировал маршрут через Черновицкую область, довез "клиента" до границы и объяснил мужчине, как действовать, чтобы пересечь государственную границу.

Успешному завершению "путешествия" помешали правоохранители, которые задержали перевозчика, когда тот получал от беглеца оплату.

Какое наказание грозит перевозчику

В суд направили обвинительный акт о незаконной переправке людей через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы.

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