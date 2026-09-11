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Главная Мобилизация На Буковине будут судить организатора "тура" за границу

На Буковине будут судить организатора "тура" за границу

Ua ru
11 сентября 2026 03:32
Жителя Буковины будут судить за переправку военнообязанного за границу
Задержание подозреваемого в организации бегства за границу. Фото: Прокуратура Украины

Жителя Вижинского района Черновицкой области обвиняют в организации незаконного перемещения людей через государственную границу. Речь идет о переправке военнообязанного за границу за денежное вознаграждение. Досудебное расследование завершили. Дело рассмотрит суд. Если вину дельца докажут, его привлекут к уголовной ответственности.

Об этом 3 сентября сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, фигурант пообещал военнообязанному, что доставит его за пределы Украины. "Услуга" стоила 9,5 тысячи долларов. Организатор спланировал маршрут через Черновицкую область, довез "клиента" до границы и объяснил мужчине, как действовать, чтобы пересечь государственную границу.

Успешному завершению "путешествия" помешали правоохранители, которые задержали перевозчика, когда тот получал от беглеца оплату.

Какое наказание грозит перевозчику

В суд направили обвинительный акт о незаконной переправке людей через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что во Львове будут судить хирурга. Медика обвиняют во взяточничестве: вымогательстве денег за продление срока действия инвалидности. Ему грозит до восьми лет лишения свободы и конфискация имущества.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.net писал, что житель Львова отказался присоединяться к войску. Мужчина заявил, что за украинцев должны воевать страны Альянса. Ближайшие три года он проведет в тюрьме.

граница суд мобилизация военнообязанные выезд за границу
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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