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В Черкасской области уклонист отказался получать повестку — что решил суд

7 мая 2024 05:40
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Чекарёва Мария
редактор
В Черкасской области уклонист отказался получать повестку — что решил суд
Мужчины возле военкомата. Фото иллюстративное: УНІАН
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Черкасской области вынесли приговор 29-летнему жителю Золотоношского района. Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации.

Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

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Скриншот сообщения Черкасской областной прокуратуры

Что известно о нарушении

Фигурант не имел никаких оснований для отсрочки от призыва. Мужчину сочли годным к военной службе. Во время пребывания в помещении одного из отделов Золотоношского районного ТЦК и СП обвиняемый категорически отказался получать повестку от уполномоченного лица, хотя его предупредили о последствиях невыполнения обязательства.

В октябре и ноябре 2023 года нарушитель не явился в определенное время в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, хотя его заранее предупредили повесткой, а о причинах неявки не сообщил.

Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период.

Что решил суд

Драбовский районный суд Черкасской области вынес обвинительный приговор в уголовном производстве. Решением суда апелляционной инстанции мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Черновицкой области вынесли приговор мужчине, который уклонился от мобилизации и объяснил это тем, что не идти служить ему посоветовал брат-военнослужащий.

Также мы писали о том, что в Хмельницкой области вынесли приговор мужчине, который не явился в ТЦК, потому что напился и плохо себя чувствовал из-за похмелья. Нарушителя сначала приговорили к трем годам лишения свободы, но затем изменили это наказание на год испытательного срока.

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