На Чернігівщині мобілізували чоловіка, який пережив російський полон і розстріл: що кажуть у ТЦК

Т.в.о начальника Чернігівського ОТЦК та СП Михайло Хомчук та начальник групи комунікацій Чернігівського ОТЦК та СП Артем Тютюнник. Фото: Новини.LIVE

На Чернігівщині мобілізували Миколу Куліченка, який під час окупації області у 2022 році пережив катування російських військових, отримав поранення та зміг самостійно вибратися з могили. Двох його братів було розстріляно. У ТЦК заявили, що ці обставини їм не відомі.

Про це стало відомо під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Микола Куліченко зміг вибратися з могили після поранення

Сестра мобілізованого розповіла, що російські військові три дні катували Миколу та його двох братів, після чого розстріляли чоловіків і скинули їх до ями. Брати загинули, а Микола вижив попри кульове поранення та переламані ребра і зміг вибратися з могили.

Після пережитого чоловік проходив лікування та отримував психологічну допомогу. Водночас, за словами сестри, його перебування в російському полоні офіційно не підтвердили, тому він не зміг оформити відстрочку від мобілізації.

Миколу Куліченка мобілізували 26 червня 2026 року. Сестра розповіла, що чоловіка забрали фактично без речей, після чого вона намагалася передати йому необхідні документи та одяг.

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"Його забрали в одних шортах, кедах і футболці. Документів при собі не було. Я попросила знайомого, щоб він поїхав у село, взяв військовий квиток, паспорт, медичну карту з його діагнозом, медичні довідки, що він проходив лікування після поранення, а також інші документи", — розповіла сестра чоловіка.

За її словами, документи та одяг чоловікові передали, однак воду, їжу та цигарки нібито не дозволили передати.

Після мобілізації місце подальшої служби чоловіка кілька разів змінювалося. Наразі він перебуває у військовій частині.

Водночас т.в.о. начальника Чернігівського ОТЦК та СП Михайло Хомчук заявив, що на момент доставки до ТЦК у Куліченка не було оформлених підстав для відстрочки, а військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

"На момент доставки до ТЦК він не мав оформлених підстав для відстрочки та був визнаний придатним до військової служби", — зазначив Хомчук.

Як писали Новини.LIVE, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що наразі немає потреби говорити про мобілізацію жінок в Україні. За його словами, в країні достатньо категорій чоловіків, які підлягають мобілізації, а сама проблема потребує системних змін в армії. Жорін вважає, що жінки можуть долучатися до війська як добровольці, тоді як примусовий призов українок свідчив би про провал мобілізаційної політики.

Також Новини.LIVE писали, що відстрочка, яку військовозобов’язаний отримує після завершення військового контракту, не дає йому автоматичного права на виїзд за кордон. Для перетину державного кордону колишній військовослужбовець повинен підпадати під окрему категорію, передбачену правилами виїзду під час воєнного стану.