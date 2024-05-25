На Франківщині визнали ухилянтом чоловіка із хворим хребтом — який вирок

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В Івано-Франківській області винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Обвинувачений має хворобу хребта та викривлення рук, однак із цими захворюваннями ВЛК визнала його обмежено придатним до служби.

Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

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Що відомо про порушення

ВЛК чоловік пройшов у грудні 2023 року. Його визнали обмежено придатним, а невдовзі вручили "бойову" повістку, однак від призову військовозобов'язаний ухилився.

На судді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Чоловік розповів, що проживає сам, не має ані дружини, ані дітей, ані батьків. Також він зазначив, що через хворобу хребта в нього викрутило пальці обох рук. Фізично працювати з такою хворобою дуже важко. Лікарі рекомендували йому зробити операцію.

У матеріалі суду зазначено діагнози фігуранта: долонний фаціальний фіброматоз обох кистей (Дюпюітрена), тендовагініт, вторинна дистальна невропатія лівої кисті, аномалія розвитку (гіпоплазія правої нирки з помірним порушенням функції), лівобічний сколіоз І ступеня грудного відділу хребта, міжхребцевий остеохондроз, деформуючий спондильоз І ступеня поперекового відділу без порушення функцій хребта. Згідно з довідкою, яку 13 травня поточного року видав КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Обертинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області № 127, чоловік потребує стаціонарного лікування та оперативного втручання.

Попри ці обставини, чоловіка визнали винним в ухиленні від військового призову під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) та засудили до одного року пробаційного нагляду.

Раніше у Хмельницькій області винесли вирок 23-річному хлопцю, який тричі отримував повістку, однак ухилився від мобілізації. Попри юний вік, молодик підлягав військовому призову, тому що був в оперативному резерві. За відмову від служби його засудили до кількох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, що у Львівській області винесли вирок чоловіку, який побив поліцейського через те, що боявся отримати від нього повістку. Обвинувачений проведе два місяці під домашнім арештом.