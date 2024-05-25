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В Ивано-Франковской области признали уклонистом мужчину с больным позвоночником — какой приговор

25 мая 2024 23:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Ивано-Франковской области признали уклонистом мужчину с больным позвоночником — какой приговор
Судья с молотком. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Ивано-Франковской области вынесли приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине. Обвиняемый имеет болезнь позвоночника и искривление рук, однако с этими заболеваниями ВВК сочла его ограниченно годным к службе.

Об этом говорится в приговоре Толмацкого районного суда Ивано-Франковской области.

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ВВК мужчина прошел в декабре 2023 года. Его сочли ограниченно годным, а вскоре вручили "боевую" повестку, однако от призыва военнообязанный уклонился.

На судье обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина рассказал, что проживает сам, не имеет ни жены, ни детей, ни родителей. Также он отметил, что из-за болезни позвоночника у него выкрутило пальцы обеих рук. Физически работать с такой болезнью очень тяжело. Врачи рекомендовали ему сделать операцию.

В материале суда указаны диагнозы фигуранта: ладонный фациальный фиброматоз обеих кистей (Дюпюитрена), тендовагинит, вторичная дистальная невропатия левой кисти, аномалия развития (гипоплазия правой почки с умеренным нарушением функции), левосторонний, деформирующий спондилез I степени поясничного отдела без нарушения функций позвоночника. Согласно справке, которую 13 мая текущего года издал КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Обертинского поселкового совета Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области № 127, мужчина нуждается в стационарном лечении и оперативном вмешательстве.

Несмотря на эти обстоятельства, мужчину признали виновным в уклонении от военного призыва во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и приговорили к одному году пробационного надзора.

Ранее в Хмельницкой области вынесли приговор 23-летнему парню, который трижды получал повестку, однако уклонился от мобилизации. Несмотря на юный возраст, молодой человек подлежал военному призыву, потому что был в оперативном резерве. За отказ от службы его приговорили к нескольким годам лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что во Львовской области вынесли приговор мужчине, который избил полицейского из-за того, что боялся получить от него повестку. Обвиняемый проведет два месяца под домашним арестом.

суд
мобилизация
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уклонисты

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