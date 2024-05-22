На Львівщині призовник побив поліцейського, бо боявся отримати повістку — що вирішив суд

Поліцейські. Фото ілюстративне: РБК-Україна

У місті Турка Львівської області військовозобов'язаний накинувся з кулаками на правоохоронця, який перевіряв у нього документи. Інцидент стався через те, що призовник боявся отримати від поліцейського повістку.

Про це йдеться в ухвалі, яку Турківський районний суд Львівської області виніс в п'ятницю, 17 травня.

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Скриншот ухвали суду

Що відомо про порушення

У матеріалах справи зазначено, що фігурант тричі вдарив лейтенанта поліції кулаком по обличчю, після чого почав тікати до автівки. Коли правоохоронець його наздогнав, порушник наніс йому ще декілька ударів. Унаслідок побиття поліційський отримав легкі ушкодження голови.

У суді обвинувачений заявив, що напав на представника поліції, тому що боявся, що той вручить йому повістку та змусить проходити ВЛК.

Також чоловік зізнався, що вважається зниклим безвісти через те, що з 8 травня не з'являвся вдома, та має намір виїхати за кордон.

Суд обрав для порушника запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці. Протягом цього часу порушник має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та здати свій закордонний паспорт. Виїжджати з Ковельського району Волинської області та залишати свою домівку без дозволу фігурант в період дії запобіжного заходу не матиме права.

Нагадаємо, на Полтавщині за ухилення від мобілізації засудили до кількох років позбавлення волі колишнього студента духовної школи.

Також ми повідомляли про те, що в Чернівецькій області винесли вирок співробітнику ТЦК. Чоловік не виходив на роботу у військкоматі, оскільки, попри те, що ВЛК визнала його обмежено придатним, вважав, що має бути на передовій.