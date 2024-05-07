Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает терапевтам

На фронте нужны медики — в полку "Азов" открыта вакансия терапевта
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальонах и другие подразделения терапевта, семейного врача-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 3 мая.
Что входит в обязанности терапевта в "Азове"
Терапевт должен:
- работать на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады;
- совершать амбулаторный прием;
- принимать раненых с легкой черепно-мозговой травмой;
- назначать лечение и контроль за исполнением на месте;
- проводить профилактику заболеваний и уход за особым составом;
- взаимодействовать с патронатной службой бригады;
- собирать и обрабатывать санитарные данные;
- в случае необходимости оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых;
- периодически ассистировать в проведении учений медиков подразделений;
- организовывать рабочее пространство на стабилизационном пункте
Какие требования к кандидату на должность
Человек, желающий занять должность сварщика в "Азове", должен иметь высшее образование и не менее года работы по специальности. От специалиста ожидают готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день);
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азов" ищет в свои ряды сварщиков, которые будут сваривать металлические конструкции, заменять и усиливать сварные соединения. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны ивент-менеджеры, которые будут разрабатывать календарь мероприятий, сотрудничать с волонтерами, искать площадки для проведения аукционов. За месяц работы можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.
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