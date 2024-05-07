Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает терапевтам

Боевой медик. Фото иллюстративное: thegard.city

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальонах и другие подразделения терапевта, семейного врача-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 3 мая.

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Что входит в обязанности терапевта в "Азове"

Терапевт должен:

работать на стабилизационном пункте бригады и стационаре бригады;

совершать амбулаторный прием;

принимать раненых с легкой черепно-мозговой травмой;

назначать лечение и контроль за исполнением на месте;

проводить профилактику заболеваний и уход за особым составом;

взаимодействовать с патронатной службой бригады;

собирать и обрабатывать санитарные данные;

в случае необходимости оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых;

периодически ассистировать в проведении учений медиков подразделений;

организовывать рабочее пространство на стабилизационном пункте

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность сварщика в "Азове", должен иметь высшее образование и не менее года работы по специальности. От специалиста ожидают готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день);

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды сварщиков, которые будут сваривать металлические конструкции, заменять и усиливать сварные соединения. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны ивент-менеджеры, которые будут разрабатывать календарь мероприятий, сотрудничать с волонтерами, искать площадки для проведения аукционов. За месяц работы можно заработать от 25 до 28 тысяч гривен.