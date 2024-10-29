Категорії ВЛК - як ділять усіх військовозобов'язаних

На прийомі у лікаря. Фото: lexinform.com.ua

Військово-лікарські комісії визначають придатність військовозобов’язаних до військової служби. Крім того, ВЛК також визначають цілу низку інших категорій придатності чи непридатності до військової служби.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Навіщо потрібні військово-лікарські комісії

Військово-лікарська комісія (ВЛК) в умовах загальної мобілізації є одним із найголовніших інструментів для поповнення лав Збройних сил України.

Результати ВЛК визначають придатність чи непридатність військовозобов’язаних громадян до військової служби.

На які категорії ВЛК ділить усіх громадян

Якщо у військовозобов’язаного громадянина немає проблем зі здоров’ям, вони за результатами військово-лікарської комісії визнають придатними до військової служби і можуть бути мобілізовані.

Крім того, військово-лікарські комісії надають військовозобов’язаним й інші статуси. Громадян ділять на наступні категорії:

придатні до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

тимчасово непридатні — які, зокрема, вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

непридатні до військової служби — із виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що чекає на військовозобов’язаного громадянина, якщо він не завершить проходження військово-лікарської комісії.

Також ми повідомляли про те, коли жінкам на військовому обліку потрібно проходити військово-лікарську комісію.