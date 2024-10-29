Категорії ВЛК - як ділять усіх військовозобов'язаних

На які категорії ВЛК ділить усіх військовозобов'язаних
Військово-лікарські комісії визначають придатність військовозобов’язаних до військової служби. Крім того, ВЛК також визначають цілу низку інших категорій придатності чи непридатності до військової служби.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Навіщо потрібні військово-лікарські комісії
Військово-лікарська комісія (ВЛК) в умовах загальної мобілізації є одним із найголовніших інструментів для поповнення лав Збройних сил України.
Результати ВЛК визначають придатність чи непридатність військовозобов’язаних громадян до військової служби.
На які категорії ВЛК ділить усіх громадян
Якщо у військовозобов’язаного громадянина немає проблем зі здоров’ям, вони за результатами військово-лікарської комісії визнають придатними до військової служби і можуть бути мобілізовані.
Крім того, військово-лікарські комісії надають військовозобов’язаним й інші статуси. Громадян ділять на наступні категорії:
- придатні до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
- тимчасово непридатні — які, зокрема, вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;
- непридатні до військової служби — із виключенням з військового обліку.
Нагадаємо, ми писали раніше про те, що чекає на військовозобов’язаного громадянина, якщо він не завершить проходження військово-лікарської комісії.
Також ми повідомляли про те, коли жінкам на військовому обліку потрібно проходити військово-лікарську комісію.
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