Категории ВВК - как делят всех военнообязанных

На приеме у врача. Фото: lexinform.com.ua

Военно-врачебные комиссии определяют пригодность военнообязанных к военной службе. Кроме того, ВВК также определяет целый ряд других категорий годности или непригодности к военной службе.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Зачем нужны военно-врачебные комиссии

Военно-врачебная комиссия (ВВК) в условиях общей мобилизации является одним из главных инструментов для пополнения рядов Вооруженных сил Украины.

Результаты ВВК определяют пригодность или непригодность военнообязанных граждан к военной службе.

На какие категории ВЛК делит всех граждан

Если у военнообязанного гражданина нет проблем со здоровьем, они по результатам военно-врачебной комиссии признают годными к военной службе и могут быть мобилизованы.

Кроме того, военно-врачебные комиссии предоставляют военнообязанным и другие статусы. Граждан делят на следующие категории:

годны к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

временно непригодные — которые, в частности, требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;

непригодны к военной службе с исключением из военного учета.

Напомним, мы писали ранее о том, что ждет военнообязанного гражданина, если он не завершит прохождение военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали о том, когда женщинам на военном учете нужно проходить военно-врачебную комиссию.