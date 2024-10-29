Категории ВВК - как делят всех военнообязанных

На какие категории ВВК делит всех военнообязанных
Военно-врачебные комиссии определяют пригодность военнообязанных к военной службе. Кроме того, ВВК также определяет целый ряд других категорий годности или непригодности к военной службе.
Об этом говорится в материале ТСН.
Зачем нужны военно-врачебные комиссии
Военно-врачебная комиссия (ВВК) в условиях общей мобилизации является одним из главных инструментов для пополнения рядов Вооруженных сил Украины.
Результаты ВВК определяют пригодность или непригодность военнообязанных граждан к военной службе.
На какие категории ВЛК делит всех граждан
Если у военнообязанного гражданина нет проблем со здоровьем, они по результатам военно-врачебной комиссии признают годными к военной службе и могут быть мобилизованы.
Кроме того, военно-врачебные комиссии предоставляют военнообязанным и другие статусы. Граждан делят на следующие категории:
- годны к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- временно непригодные — которые, в частности, требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;
- непригодны к военной службе с исключением из военного учета.
Напомним, мы писали ранее о том, что ждет военнообязанного гражданина, если он не завершит прохождение военно-врачебной комиссии.
Также мы сообщали о том, когда женщинам на военном учете нужно проходить военно-врачебную комиссию.
Читайте Новини.LIVE!