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Оновлення даних у ТЦК недостатньо — що відомо про мобілізацію в Україні

24 жовтня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація в Україні — оновлення даних у ТЦК недостатньо
Оформлення документів у ТЦК. Фото: ХОТЦК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У травні 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані повинні були оновити військово-облікові дані до 16 липня. Однак деякі люди, які зробили це, нещодавно отримали повідомлення про те, що в них виявили порушення військового обліку.

Про такі випадки у коментарі ТСН розповів адвокат Роман Сімутін.

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"Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані, з'явилося повідомлення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з'явитися до ТЦК. А на підставі чого з'явитися до ТЦК? Тобто, що порушили — це питання", — сказав він.

Роман Симутін зазначив, що особисто знає про кілька подібних інцидентів від своїх клієнтів. Він підкреслив, що, можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК, але суть не в цьому. За його словами, суть полягає в тому, що людину викликають за допомогою повістки у ТЦК, а також те, як було встановлено, що порушено правила військового обліку. Крім того, Симутін пояснив, які проблеми через це можуть виникнути у людей.

"Коли людина, наприклад, на блокпості показує витяг з "Резерв+", то перевіряючий дивиться в "Оберіг", де також є сповіщення про порушення правил військового обліку. А це формальна підстава для затримання. Тобто придумали спосіб викликати не повістками, а іншим способом. Наслідок — людина не може нормально їздити", — каже адвокат.

Також він додав, що той факт, що той чи інший чоловік добровільно та своєчасно уточнив свої військово-облікові дані, "вже не матиме значення".

ТСН у свою чергу звернулися за коментарем до Міноборони. Там заявили, що оновлення даних не єдиний обов'язок українців.

"Зокрема, порушенням вважається ігнорування направлення на ВЛК, ігнорування повістки, зокрема й бойової повістки. Оновлення даних не є єдиним обов'язком громадян", — сказали в міністерстві.

Нагадаємо, військовозобов'язаний громадянин, якого направили на військово-лікарську комісію (ВЛК), має завершити цей процес. Якщо він цього не виконав, то буде покараний штрафом, розмір якого варіюється аж до 25 тисяч гривень.

Також ми писали, що темпи мобілізації в Україні залежать від потреб армії, які поступово змінюються. На даному етапі спаду у цьому питанні немає, а показники призову залишаються стабільними.

ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація ВЛК війна в Україні

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