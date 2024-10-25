Як звільнитися з військової служби за станом здоров'я — підстави, як правильно написати рапорт

Військовослужбовець у військово-медичному закладі. Фото: armyinform.com.ua

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Мобілізовані громадяни в Україні мають право звільнитися з військової служби, якщо їхній фізичний або психічний стан не відповідає вимогам, необхідним для виконання обов'язків. Щоб це зробити, необхідно пройти медичну комісію, а також правильно оформити рапорт, вказавши причину звільнення.

Як мобілізованим українцям звільнитися з військової служби за станом здоров'я, які для цього є підстави та як правильно написати та подати рапорт, розповіла адвокат

Лариса Кісь на порталі "УНІАН".

Які є підстави для звільнення за станом здоров'я

Законом передбачено декілька підстав, які надають таку можливість:

Непридатність до військової служби. Звільнення може відбуватися на основі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до служби. Цей висновок є обов'язковим документом для початку процесу демобілізації. Тимчасова непридатність. У випадку тимчасової непридатності ВЛК може рекомендувати повторний перегляд через 6–12 місяців, що також дає право на тимчасове звільнення. Наявність інвалідності. Якщо мобілізований отримав статус інваліда, це є підставою для його звільнення з лав Збройних Сил України.

У ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначається, що звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

у запас , якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров'я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров'я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців; у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Як оформити та подати рапорт на звільнення

Щоб звільнитися за станом здоров'я, військовослужбовець повинен обов'язково подати рапорт до свого командира. У рапорті повинно бути чітко вказано:

назву документа — Рапорт;

ПІБ командира відділення та його посаду;

свої ПІБ, посаду та військове звання;

прохання звільнити "за станом здоровʼя", слід коротко описати суть із посиланням на чинне законодавство (нормативно-правові акти);

вказати ТЦК та СП, де будете стояти на військовому обліку;

зазначити, що ви не маєте претензій до підрозділу, військової частини та командування;

прописати, які документи додаються до рапорту (висновок ВЛК, свідоцтва про хворобу, довідка тощо);

поставити дату та підпис.

Які терміни звільнення з військової служби за станом здоров'я

Для рядового складу процес звільнення через стан здоров'я зазвичай триває до двох місяців, для офіцерів — 3–4 місяці.

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