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Звільнення зі служби за станом здоров'я — коли можливе і як подати рапорт

25 жовтня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Як звільнитися з військової служби за станом здоров'я — підстави, як правильно написати рапорт
Військовослужбовець у військово-медичному закладі. Фото: armyinform.com.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

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Мобілізовані громадяни в Україні мають право звільнитися з військової служби, якщо їхній фізичний або психічний стан не відповідає вимогам, необхідним для виконання обов'язків. Щоб це зробити, необхідно пройти медичну комісію, а також правильно оформити рапорт, вказавши причину звільнення. 

Як мобілізованим українцям звільнитися з військової служби за станом здоров'я, які для цього є підстави та як правильно написати та подати рапорт, розповіла адвокат 
Лариса Кісь на порталі "УНІАН". 

Які є підстави для звільнення за станом здоров'я

Законом передбачено декілька підстав, які надають таку можливість:

  1. Непридатність до військової служби. Звільнення може відбуватися на основі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до служби. Цей висновок є обов'язковим документом для початку процесу демобілізації.
  2. Тимчасова непридатність. У випадку тимчасової непридатності ВЛК може рекомендувати повторний перегляд через 6–12 місяців, що також дає право на тимчасове звільнення.
  3. Наявність інвалідності. Якщо мобілізований отримав статус інваліда, це є підставою для його звільнення з лав Збройних Сил України.

У ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначається, що звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  • у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров'я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
  • у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

 

Які є підстави для звільнення за станом здоров'я
Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Як оформити та подати рапорт на звільнення

Щоб звільнитися за станом здоров'я, військовослужбовець повинен обов'язково подати рапорт до свого командира. У рапорті повинно бути чітко вказано:

  • назву документа — Рапорт;
  • ПІБ командира відділення та його посаду;
  • свої ПІБ, посаду та військове звання;
  • прохання звільнити "за станом здоровʼя", слід коротко описати суть із посиланням на чинне законодавство (нормативно-правові акти);
  • вказати ТЦК та СП, де будете стояти на військовому обліку;
  • зазначити, що ви не маєте претензій до підрозділу, військової частини та командування;
  • прописати, які документи додаються до рапорту (висновок ВЛК, свідоцтва про хворобу, довідка тощо);
  • поставити дату та підпис. 

Які терміни звільнення з військової служби за станом здоров'я

Для рядового складу процес звільнення через стан здоров'я зазвичай триває до двох місяців, для офіцерів — 3–4 місяці. 

Раніше ми писали, чи можуть військового перевести у інший підрозділ ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити мобілізованим, якщо відправляють на фронт без належної підготовки.

Також ми інформували, як мобілізованим отримати офіцерське звання без вищої освіти.

військова служба мобілізація рапорт здоров'я ЗСУ звільнення

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