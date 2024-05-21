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На Полтавщині эксстудента духовної школи покарали за ухилення від мобілізації — ухвала суду

21 травня 2024 02:11
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Суд Полтавської області визнав винним колишнього семінариста в ухиленні від мобілізації та засудив його до 3 років ув'язнення
Будівля Решетілівського районного суду. Фото ілюстративне: rsh.pl.court.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Решетилівський районний суд Полтавської області призначив 3 роки позбавлення волі колишньому студенту духовної школи. ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, але він всіляко ухилявся від мобілізації і заявляв, що не може воювати, оскільки є віручою людиною та пацифістом. 

Про це повідомляє видання "Главком", посилаючись на відповідний вирок суду. 

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Бігав і ховався від працівників ТЦК  

З матеріалів справи відомо, що обвинувачений проходив військово-лікарську комісію у квітні 2022 року. Тоді лікарі визнали його придатним до служби. 

"У травні того ж року працівники ТЦК намагалися вручити йому "бойову" повістку про відправку до війська. Це відбулося на автовокзалі Решетилівки на Полтавщині. Однак обвинувачений відмовився отримувати документ, бігав навколо своєї машини, а потім заліз в салон авто та закрився від представників ТЦК. Та все ж текст повістки було зачитано у присутності двох понятих і зафільмовано на відео", — пише "Главком".

Під час судового засідання чоловік вини не визнав. Він заявив, що повістку йому силоміць вручили неповноважні особи. Також за словами обвинуваченого, він є віруючою людиною та ходить до церкви. 

Як з'ясувалось, чоловік дійсно навчався у вищому духовному навчальному закладі, але не закінчив його. Тому суд встановив, що обвинувачений не надав жодних доказів про приналежність до будь-якої релігійної організації.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід прикордоннику, підозрюваному у вбивстві ухилянта на Закарпатті. 

Також ми повідомляли, що у Чернівецький області військового ТЦК ув’язнили на три роки. Чоловік не вийшов на службу до військкомату і сидів вдома, оскільки вважав, що його місце на передовій.

війна
суд
мобілізація
арешт
ТЦК та СП
ухилянти

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