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В Хмельницкой области 23-летний парень получил повестки, но отказался от мобилизации — что решил суд

23 мая 2024 00:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Хмельницкой области 23-летний парень получил повестки, но отказался от мобилизации — что решил суд
Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: ВОТЦК и СП/Facebook
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Хмельницкой области приговорили к лишению свободы 23-летнего парня. Молодой человек трижды получал повестку, но отказывался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

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Скриншот приговора Славутского горрайонного суда Хмельницкой области

Что известно о нарушении

В материалах дела отмечено, что фигурант проходил военную срочную службу, однако в 2021 году его уволили в запас и отнесли к оперативному резерву первой очереди.

В мае 2022 года парня признали годным к военной службе, а в сентябре 2023 года призывник получил две повестки, но от мобилизации категорически отказался.

В суде обвиняемый не стал отрицать свою вину. Он отметил, что в 2022 году был готов мобилизоваться в армию, но тогда его не призвали. Позже парень был уверен, что его не имеют права мобилизовать из-за возраста и состояния здоровья. По словам призывника, у него были проблемы с ногой и он не хочет мобилизоваться в армию.

Во время судебного заседания старший офицер отделения учета мобилизационной работы пояснил, что мобилизовать фигуранта могут, несмотря на его юный возраст, ведь граждане, находящиеся в оперативном резерве, независимо от возраста подлежат военному призыву. Другой работник военкомата отметил, что подсудимый не хотел получать повестку, потому что боялся погибнуть на войне.

Суд признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и осудил его на три года заключения.

Напомним, во Львовской области вынесли приговор мужчине, который набросился с кулаками на полицейского из-за того, что боялся получить от него повестку. В результате нападения правоохранитель получил легкие повреждения головы. Нарушителю в качестве меры пресечения избрали два месяца домашнего ареста.

Ранее мы сообщали о том, что в Полтавской области студента духовной школы за уклонение от военного призыва приговорили к нескольким годам лишения свободы.

суд
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
военнослужащие

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