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На Кіровоградщині чоловік написав заяву про відмову від мобілізації — що вирішив суд

27 травня 2024 01:50
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На Кіровоградщині чоловік написав заяву про відмову від мобілізації — що вирішив суд
Військовослужбовці ТЦК з призовником. Фото ілюстративне: ЛОТЦК та СП/Facebook
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Кіровоградській області чоловік, якого визнали придатним, відмовився воювати. Замість того, щоб після отримання повістки, з'явитися до ТЦК, він написав заяву про те, що не згоден служити в армії.

Про це йдеться у вироку Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

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Що відомо про порушення

Після отримання повістки військовозобов'язаний мав 8 грудня 2023 року прийти до ТЦК, але обрав інший шлях, написавши заяву про відмову від проходження військової служби.

У суді фігурант свою провину не заперечував. Своє небажання служити він пояснив тим, що "сам є сиротою, на утриманні має двох малолітніх дітей, які навчаються у школі, хворіє, має високий тиск".

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 334 Кримінального кодексу України). В якості покарання йому обрали один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили до одного року пробаційного нагляду чоловіка, який ухилився від мобілізації. Фігурант має хворобу хребта та викривлення рук, однак із цими захворюваннями ВЛК визнала його обмежено придатним до служби.

Раніше у Хмельницькій області винесли вирок 23-річному хлопцю, який тричі отримував повістку, однак ухилився від військового призову. Попри юний вік, молодик підлягав мобілізації, тому що був в оперативному резерві. За відмову від служби його засудили до кількох років позбавлення волі.

суд
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти

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