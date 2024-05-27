В Кировоградской области мужчина написал заявление об отказе от мобилизации — что решил суд

Военнослужащие ТЦК с призывником. Фото иллюстративное: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Кировоградской области мужчина, которого сочли годным, отказался воевать. Вместо того, чтобы после получения повестки явиться в ТЦК, он написал заявление о том, что не согласен служить в армии.

Об этом говорится в приговоре Онуфриевского районного суда Кировоградской области.

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После получения повестки военнообязанный должен был 8 декабря 2023 прийти в ТЦК, но избрал другой путь, написав заявление об отказе от прохождения военной службы.

В суде фигурант свою вину не возражал. Свое нежелание служить он объяснил тем, что "сам является сиротой, на иждивении имеет двух малолетних детей, которые учатся в школе, болеет и имеет высокое давление".

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 334 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания ему избрали один год испытательного срока.

Напомним, в Ивано-Франковской области приговорили к одному году пробационного надзора мужчину, который уклонился от мобилизации. Фигурант имеет болезнь позвоночника и искривление рук, однако с этими заболеваниями ВВК сочла его ограниченно пригодным к службе.

Ранее в Хмельницкой области вынесли приговор 23-летнему парню, который трижды получал повестку, однако уклонился от военного призыва. Несмотря на юный возраст, молодой человек подлежал мобилизации, потому что был в оперативном резерве. За отказ от службы его приговорили к нескольким годам лишения свободы.