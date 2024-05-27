Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Кировоградской области мужчина написал заявление об отказе от мобилизации — что решил суд arrow

В Кировоградской области мужчина написал заявление об отказе от мобилизации — что решил суд

27 мая 2024 01:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Кировоградской области мужчина написал заявление об отказе от мобилизации — что решил суд
Военнослужащие ТЦК с призывником. Фото иллюстративное: ЛОТЦК та СП/Facebook
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Кировоградской области мужчина, которого сочли годным, отказался воевать. Вместо того, чтобы после получения повестки явиться в ТЦК, он написал заявление о том, что не согласен служить в армии.

Об этом говорится в приговоре Онуфриевского районного суда Кировоградской области.

Читайте также:

Что известно о нарушении

После получения повестки военнообязанный должен был 8 декабря 2023 прийти в ТЦК, но избрал другой путь, написав заявление об отказе от прохождения военной службы.

В суде фигурант свою вину не возражал. Свое нежелание служить он объяснил тем, что "сам является сиротой, на иждивении имеет двух малолетних детей, которые учатся в школе, болеет и имеет высокое давление".

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 334 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания ему избрали один год испытательного срока.

Напомним, в Ивано-Франковской области приговорили к одному году пробационного надзора мужчину, который уклонился от мобилизации. Фигурант имеет болезнь позвоночника и искривление рук, однако с этими заболеваниями ВВК сочла его ограниченно пригодным к службе.

Ранее в Хмельницкой области вынесли приговор 23-летнему парню, который трижды получал повестку, однако уклонился от военного призыва. Несмотря на юный возраст, молодой человек подлежал мобилизации, потому что был в оперативном резерве. За отказ от службы его приговорили к нескольким годам лишения свободы.

суд
мобилизация
военнообязанные
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра