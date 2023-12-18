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В Киевской области вводят новые методы мобилизации — как будут вручать повестки

18 декабря 2023 04:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
В Киевской области вводят новые методы мобилизации — как будут вручать повестки
Мужчину останавливают на блокпосте на границе. Фото: dpsu.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжают раздавать повестки военнообязанным. На фоне изменений в мобилизации Киевской области в Обухове решили ввести новый метод мобилизации призывников.

Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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По его словам, в городе планируется оборудовать специальные блок-посты, где представители ТЦК смогут проверять документы и выписывать повестки. Кроме того, будут задерживать нарушителей военного учета.

"Соответствующие мероприятия будут проводить в период с 15 декабря 2023 по 15 января 2024 года. Информацию о результатах работы мобильных блок-постов должны сообщать в Обуховскую районную военную администрацию каждую пятницу в течение указанного периода", — говорится в сообщении.

В Обухове создадут специальные блокпосты. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, есть ряд военнообязанных, которые имеют отсрочку от военной службы. Это касается и соискателей высшего образования. Однако могут ли призвать мужчину, который получает второе высшее образование, — объясняет адвокат Артем Моргунов.

Добавим, исполняющий обязанности мэра Полтавы Екатерина Ямщикова подписала новое распоряжение по мобилизации военнообязанных. Им она установила график выдачи повесток.

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