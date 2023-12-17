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У Полтаві встановили графік, коли ТЦК буде виписувати повістки

17 грудня 2023 23:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Полтаві встановили графік, коли ТЦК буде виписувати повістки
Вручення повістки. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Виконувач обов'язків мера Полтави Катерина Ямщикова підписала нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних. Ним вона встановила графік видачі повісток.

Про це йдеться у розпорядженні, яке опублікували на сайті Полтавської міської ради.

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Графік видачі повісток

Представники територіального центру комплектування ходитимуть:

  • з 07:00 до 10:00;
  • з 17:00 до 20:00.

 

"Встановити графік роботи груп оповіщення на території м. Полтави з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00 годин, на території старостинських округів Полтавської міської територіальної громади — за окремим графіком узгодженим з Полтавським ОМТЦК та СП", — йдеться у розпорядженні.

Розпорядження про графік видачі повісток у Полтаві
Розпорядження про графік видачі повісток у Полтаві. Фото: скриншот

Вручення повісток у Полтаві

Речник обласного ТЦК Роман Істомін розповів, що у місті збираються вручати повістки по квартирах.

"Представники ОСББ надають доступ до під’їздів. Представники ТЦК заходять в під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз в жодному разі про видачу повістки, як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК", — каже він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що станом на сьогодні в Силах оборони України є понад мільйон військових. За його словами, без мобілізації жоден рекрутинг не покриє цих потреб.

Також ми писали, що з'явилася інформація, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив про надання можливості сільським головам формувати та вручати повістки. Втім, ця постанова не має відношення до військовозобов’язаних під час мобілізації.

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