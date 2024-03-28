На Львівщині підполковник видав фальшиву відстрочку від мобілізації — як його покарали

На Львівщині підполковник допоміг призовнику отримати відстрочку від мобілізації. Фото ілюстративне: apostrophe.ua

У четвер, 21 березня, на Львівщині винесли вирок підполковнику Ігорю Німку. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до виконання обов'язків військової служби через видачу безпідставного відстрочення від мобілізації призовнику.

Про це йдеться у постанові Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області.

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Скриншот судового реєстру з даними про розгляд справи

Як військовослужбовець допоміг військозобов'язаному уникнути призову

У рішенні суду зазначено, що обвинувачений працює в одному з районних ТЦК та СП Львівської області. 15 січня поточного року він не проконтролював правомірність оформлення матеріалів щодо надання відстрочки призовнику. У результаті військовозобов'язаний отримав документ про наявність права на відстрочення.

У суді порушник визнав свою провину. При винесенні вироку суд врахував те, що раніше підполковник не притягався до адміністративної відповідальності. Суддя Маркіян Самсін визнав фігуранта винним у адміністративному порушенні.

Скриншот постанови суду

За вчинене військослужбовець має сплатити 17 тисяч гривень штрафу, однак протягом десяти днів від дня винесення постанови, тобто до 31 березня, він може оскаржити цей вирок.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко розповів, які зміни треба внести в мобілізаційний процес в Україні. На його думку, аби виправити ситуацію, яка склалася зі ставленням до ТЦК, необхідно запровадити тотальну боротьбу з корупцією.

Раніше на Львівщині винесли вирок ухилянту, який намагався уникнути призову, стверджуючи, що є батьком трьох неофіційних дітей.