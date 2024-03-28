Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow На Львівщині підполковник видав фальшиву відстрочку від мобілізації — як його покарали arrow

На Львівщині підполковник видав фальшиву відстрочку від мобілізації — як його покарали

28 березня 2024 13:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На Львівщині підполковник видав фальшиву відстрочку від мобілізації — як його покарали
На Львівщині підполковник допоміг призовнику отримати відстрочку від мобілізації. Фото ілюстративне: apostrophe.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У четвер, 21 березня, на Львівщині винесли вирок підполковнику Ігорю Німку. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до виконання обов'язків військової служби через видачу безпідставного відстрочення від мобілізації призовнику.

Про це йдеться у постанові Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області.

Читайте також:
На Львівщині підполковник видавав фальшиві відстрочки від мобілізації — як його покарали - фото 1
Скриншот судового реєстру з даними про розгляд справи 

Як  військовослужбовець допоміг військозобов'язаному уникнути призову

У рішенні суду зазначено, що обвинувачений працює в одному з районних ТЦК та СП Львівської області. 15 січня поточного року він не проконтролював правомірність оформлення матеріалів щодо надання відстрочки призовнику. У результаті  військовозобов'язаний  отримав документ про наявність права  на відстрочення.

У суді порушник визнав свою провину. При винесенні вироку суд врахував те, що раніше підполковник не притягався до адміністративної відповідальності. Суддя Маркіян Самсін визнав фігуранта винним у адміністративному порушенні.

На Львівщині підполковник видавав фальшиві відстрочки від мобілізації — як його покарали - фото 2
Скриншот постанови суду

За вчинене військослужбовець має сплатити 17 тисяч гривень штрафу, однак протягом десяти днів від дня винесення постанови, тобто до 31 березня, він може оскаржити цей вирок.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко розповів, які зміни треба внести в мобілізаційний процес в Україні. На його думку, аби виправити ситуацію, яка склалася зі ставленням до ТЦК, необхідно запровадити тотальну боротьбу з корупцією.

Раніше на Львівщині винесли вирок ухилянту, який намагався уникнути призову, стверджуючи, що є батьком трьох неофіційних дітей.

військовий призов
мобілізація
відстрочка
військовозобов'язані
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ