Во Львовской области подполковник выдал фальшивую отсрочку от мобилизации — как его наказали

Во Львовской области подполковник помог призывнику получить отсрочку от мобилизации. Фото иллюстративное: apostrophe.ua

В четверг, 21 марта, во Львовской области вынесли приговор подполковнику Игорю Нимко. Мужчину признали виновным в небрежном отношении к исполнению обязанностей военной службы из-за выдачи безосновательной отсрочки от мобилизации призывнику.

Об этом говорится в постановлении Каменка-Бугского районного суда Львовской области.

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Скриншот судебного реестра с данными о рассмотрении дела

Как военнослужащий помог военнообязанному избежать призыва

В решении суда отмечено, что обвиняемый работает в одном из районных ТЦК и СП Львовской области. 15 января текущего года он не проконтролировал правомерность оформления материалов по предоставлению отсрочки призывнику. В результате военнообязанный получил документ о наличии права на отсрочку.

В суде нарушитель признал свою вину. При вынесении приговора суд учел, что ранее подполковник не привлекался к административной ответственности. Судья Маркиян Самсин признал фигуранта виновным в административном нарушении.

Скриншот постановления суда

За совершенное военнослужащий должен уплатить 17 тысяч гривен штрафа, однако в течение десяти дней со дня вынесения постановления, то есть до 31 марта, он может обжаловать этот приговор.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какие изменения следует внести в мобилизационный процесс в Украине. По его мнению, чтобы исправить сложившуюся ситуацию с отношением к ТЦК, необходимо ввести тотальную борьбу с коррупцией.

Ранее во Львовской области вынесли приговор уклонисту, который пытался избежать призыва, утверждая, что является отцом трех неофициальных детей.