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На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації через трьох неофіційних дітей — як покарали ухилянта

28 березня 2024 09:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Львівщині чоловік відмовився від мобілізації через трьох неофіційних дітей — як покарали ухилянта
Вручення повістки чоловіку. Ілюстративне фото: novynarnia.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Львівщині чоловік категорично відмовився від мобілізації. Причиною цьому нібито стало те, що він має трьох дітей, але офіційного підтвердження цьому немає. Суд визнав ухилянта винним та засудив його на три роки іспитового терміну.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Самбірського райсуду Львівської області.

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За даними судового вироку, у листопаді минулого року ВЛК визнала мешканця Львівської області придатним до військової служби. Чоловік отримав бойову повістку і мав з'явитися до ТЦК, однак цього не сталося й ухилянт уникнув мобілізації.

На суді фігурант підтвердив, що ухилився від призову. При цьому він додав, що нібито має проблеми із зором та у нього є троє незареєстрованих дітей. Крім того, чоловік розповів, що наразі у нього інша співмешканка і в неї також є троє дітей. Підсудний заявив, що має намір одружитися з жінкою, щоб не йти на війну.

Суд визнав ухилянта винним та покарав його на три роки іспитового терміну. Цей вирок ще підлягає оскарженню в апеляційному суді.

Судовий вирок. Фото: скриншот з ЄДРСР 
Судовий вирок. Фото: скриншот з ЄДРСР 

Нагадаємо, прикордонники затримали групу ухилянтів. Порушники намагалися трансфером потрапити в Молдову. За такі "послуги" кожен з чоловіків заплатив переправнику по 8 тис. доларів.

Також ми писали про те, що в Івано-Франківській області за неявку до ТЦК після вручення повістки розшукують понад 40 тисяч громадян. Усі вони внесені до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

війна
суд
Україна
військовий призов
мобілізація
покарання
ухилянти

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