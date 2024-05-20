У Чернівецькій області засудили працівника ТЦК

Будівля Сторожинецького районного суду. Фото ілюстративне: court.gov.ua

У Чернівецькій області до трьох років позбавлення волі засудили військовослужбовця ТЦК. Чоловік не вийшов на службу до ТЦК і сидів вдома, оскільки вважав, що його місце на передовій, а не у військкоматі.

Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

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Відомо, що раніше ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним, після цього його зарахували в роту охорони ТЦК. 15 травня 2023 року він не з’явився на службу. Військовий перебував вдома до 7 червня цього ж року.

"Під час судового засідання обвинувачений свою вину в скоєннi кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив всі обставини скоєння злочину, зазначені в обвинувальному акті. В суді щиро розкаявся, наголошуючи що не буде ніколи скоювати злочини, а свої дії вважав помилкою. Він бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Просив його суворо не карати і дати можливість воювати та відправити його в діючу армію", — написано у матеріалах справи.

Згідно з ухвалою суду, військового ТЦК визнали винним та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Раніше у Міноборони заявили, що українці, які до 4 травня 2024 року були визначені як обмежено придатні для військової служби, мають пройти повторний медичний огляд. Також у МОУ пояснили, в якому випадку повістка вважається врученою.