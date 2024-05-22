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Во Львовской области призывник избил полицейского, так как боялся получить повестку — что решил суд

22 мая 2024 01:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Во Львовской области призывник избил полицейского, так как боялся получить повестку — что решил суд
Полицейские. Фото иллюстративное: РБК-Україна
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В городе Турка Львовской области военнообязанный набросился с кулаками на правоохранителя, проверявшего у него документы. Инцидент произошел из-за того, что призывник боялся получить от полицейского повестку.

Об этом говорится в постановлении, которое Турковский районный суд Львовской области вынес в пятницу, 17 мая.

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Скриншот постановления суда

Что известно о нарушении

В материалах дела отмечено, что фигурант трижды ударил лейтенанта полиции кулаком по лицу, после чего начал бежать к машине. Когда правоохранитель догнал его, нарушитель нанес ему еще несколько ударов. В результате избиения полицейский получил легкие повреждения головы.

В суде обвиняемый заявил, что напал на представителя полиции, потому что боялся, что тот вручит ему повестку и заставит проходить ВВК.

Также мужчина признался, что считается пропавшим без вести из-за того, что с 8 мая не появлялся дома, и намерен уехать за границу.

Суд избрал для нарушителя меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. В течение этого времени нарушитель должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд и сдать свой загранпаспорт. Выезжать из Ковельского района Волынской области и покидать свой дом без разрешения фигурант в период действия меры пресечения не будет иметь права.

Напомним, в Полтавской области за уклонение от мобилизации приговорили к нескольким годам лишения свободы бывшего студента духовной школы.

Также мы сообщали о том, что в Черновицкой области вынесли приговор сотруднику ТЦК. Мужчина не выходил на работу в военкомате, поскольку, несмотря на то, что ВВК сочла его ограниченно пригодным, считал, что должен быть на передовой.

суд
полиция
избиение
мобилизация
военнообязанные

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