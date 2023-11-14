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На Львівщині військовому дали тюремний строк, бо він втік на кілька місяців з частини

14 листопада 2023 23:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині військовому дали тюремний строк, бо він втік на кілька місяців з частини
Українські військові. Ілюстративне фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Львівщині Сокальський районний суд визнав винним військового, який втік з місця служби. Йому винесли вирок у вигляді ув'язнення терміном п'ять років.

Про це пише Zaxid.net.

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Військовий з Чорткова Тернопільської області проходив службу за призовом у прикордонному загоні. У липні він вчасно не з’явився на місце служби та проводив час на власний розсуд до жовтня, доки військового не затримали.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу через самовільне залишення місця служби. У суді він визнав свою провину та заявив, що мав справи.

Суддя визнав військовослужбовця винним у кримінальному правопорушенні та призначив йому п’ять років за ґратами. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що у Любомлі на Волині чоловіка засудили через ухилення від мобілізації. Свій вчинок він пояснив тим, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а дружина виїхала за кордон й не планує повертатися. 

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