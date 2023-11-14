На Львовщине военному дали тюремный срок, потому что он сбежал на несколько месяцев из части

Украинские военные. Иллюстративное фото: ОП

На Львовщине Сокальский районный суд признал виновным сбежавшего с места службы военного. Ему вынесли приговор в виде заключения сроком на пять лет.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Военный из Чорткова Тернопольской области проходил службу по призыву в пограничном отряде. В июле он вовремя не явился на место службы и проводил время по своему усмотрению до октября, пока военного не задержали.

Против мужчины возбудили уголовное дело из-за самовольного ухода с места службы. В суде он признал свою вину и заявил, что были дела.

Судья признал военнослужащего виновным в уголовном правонарушении и назначил ему пять лет за решеткой. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, что в Любомле на Волыни мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, а жена уехала за границу и не планирует возвращаться.