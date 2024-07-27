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На операцію — чи може тимчасово непридатний виїхати за кордон

27 липня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон тимчасово непридатного - яка структура вирішує це питання
Прикордонний контроль. Фото: sobor.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, який був визнаний тимчасово непридатним для служби в армії, може виїхати за кордон, зокрема, для проведення хірургічної операції. Втім, остаточне рішення залежатиме від прикордонників.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, а виїзд за межі країни для військовозобов’язаних закритий — частина громадян має право перетинати державний кордон України.

Це стосується, зокрема, тих військовозобов’язаних, які були визнані тимчасово непридатними до військової служби.

Коментуючи питання одного із таких громадян, який планував виїзд за кордон для проведенні операції на хворому коліні, Юрій Айвазян підтвердив, що це можливо: "Так, це може бути підставою для виїзду за кордон".

Від кого залежить остаточне рішення

Разом з тим, додав юрист, у такого військовозобов’язаного можуть виникнути питання уже під час проходження прикордонного контролю.

"Остаточне рішення знаходиться в компетенції ДПСУ", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, що ми писали раніше, яким категоріям чоловіків дозволять перетнути кордон у серпні 2024 року.

Зокрема, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять. 

операція прикордонники мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон

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